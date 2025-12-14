 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes FÚTBOL DEPARTAMENTAL

Sarmiento sacó una ventaja clave ante Sporting en la ida de la promoción

La Tromba goleó 4 a 1 al Canario el sábado por la noche en el Estadio Municipal. Tras un primer tiempo sin goles, el local fue contundente en el complemento y quedó bien parado de cara a la revancha.

14 Dic, 2025, 11:50 AM
Crédito: Ig: Gol_Entra

Sarmiento dio un paso firme en el primer partido por la promoción al vencer con autoridad a Sporting por 4 a 1, en el encuentro disputado el sábado por la noche en el Estadio Municipal. Aunque el resultado final muestra una amplia diferencia, el desarrollo del juego tuvo matices bien marcados entre un tiempo y otro.

La primera mitad fue luchada, trabada y con escasas situaciones claras frente a los arcos. Ambos equipos se disputaron cada pelota con intensidad, pero ninguno logró romper el cero, y se fueron al descanso con el marcador en blanco.

En el complemento todo cambió. Sarmiento salió decidido a buscar el partido y rápidamente encontró la apertura del marcador a través de Lucas Galli, que desató el festejo de los hinchas de Sarmiento que en buen número acompañaron al equipo. Minutos más tarde llegó el segundo gol, tras un pelotazo largo desde la mitad de la cancha de Alan Cibelli que el arquero visitante no pudo controlar para establecer el 2 a 0.

Con Sporting desordenado y obligado a adelantarse, apareció la jerarquía del eterno goleador Gerardo Surraco, quien marcó por duplicado y estiró la diferencia a un contundente 4 a 0, resultado que parecía prácticamente decisivo para la serie.

Sin embargo, sobre el final del encuentro, Sporting logró el descuento mediante un penal convertido por Sergio Martínez, dejando el marcador definitivo en 4 a 1 y manteniendo una mínima ilusión de cara a la revancha.

El próximo sábado se jugará el partido de vuelta en el predio José “Toto”Gallop, donde Sarmiento intentará hacer valer la ventaja obtenida, mientras que Sporting buscará una hazaña para revertir la serie.

FÚTBOL DEPARTAMENTAL

