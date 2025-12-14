Juventud Unida quiere cerrar la serie ante Lanús en el estadio Decano

Juventud Unida afrontará este domingo un compromiso determinante cuando reciba a Lanús por el partido de vuelta de los octavos de final del Torneo Regional Amateur. El encuentro se disputará desde las 19 horas en el estadio Decano y contará con la transmisión de Radio Máxima, además de la cobertura en vivo a través del canal de YouTube de La Barra Deportiva.

El Albiceleste cerrará el año deportivo enfrentando al Granate con una diferencia importante a su favor, producto del contundente 3 a 0 conseguido en el partido de ida disputado en Concepción del Uruguay. Si bien la ventaja no es decisiva, le permite al equipo de Gualeguaychú jugar con mayor tranquilidad y manejar los tiempos del encuentro.

De acuerdo a lo observado en los entrenamientos semanales, el cuerpo técnico realizaría una sola modificación con respecto al once inicial del primer cruce: el ingreso de Jerónimo Ávalos en lugar de Matías Labaroni. El resto del equipo sería el mismo que mostró una clara superioridad en el partido disputado en cancha de María Auxiliadora.

En aquel encuentro, Juventud Unida dominó ampliamente las acciones y dejó en evidencia su mejor versión futbolística. Lanús, en cambio, si quiere tener chances de revertir la serie, deberá salir desde el inicio a buscar el partido y “quemar sus naves”, una postura que podría ser perjudicial para el visitante.

Ese planteo favorecería al Decano, que cuenta con jugadores de buen pie y velocidad para lastimar de contraataque. La rapidez de Esquivel y de Olano por los carriles, sumada a la capacidad ofensiva de Olivera y de Rivarola en el frente de ataque, aparecen como armas claves para aprovechar los espacios.

Además, Juventud Unida saltará al campo de juego con un condimento extra: ya conocerá a su posible rival en la próxima fase, ya que desde las 17 horas estarán enfrentándose Deportivo Pronunciamiento y Parque Sur, duelo del cual saldrá el adversario de esta llave en caso de que el Albiceleste logre avanzar.

Con el apoyo de su público y una ventaja que invita al optimismo, el Juve buscará confirmar su clasificación y seguir soñando en el Torneo Regional Amateur.

Ficha técnica:

Cancha: Juventud Unida

Hora de comienzo: 19:00 hs

Juez: Sebastián López

Asistentes: Alcides Arredondo y Daniel Voisard

Cuarto árbitro: Rodrigo Miño

JUVENTUD UNIDA

César Horst

Nicolás Trejo, Jerónimo Ávalos, Damián Zadel, Federico López

Iván Esquivel, Santiago Benítez, Facundo Britos, Sergio Olano

Luis Rivarola, Marcelo Olivera

DT: Miguel Fullana

LANÚS

Joaquín Bortagaray

Marcos Hartmann, Jonathan Benítez, Nicolás Torres, Brian Bargas

Santiago Salas Nicolás Musico, Hernán Palacio, Joaquín Rodríguez

Sergio Umpierrez, Franco González

DT: Marcelo Reynoso

