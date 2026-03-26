San Lorenzo empató con Deportivo Riestra en el debut de Gustavo Álvarez como entrenador

En el estadio Guillermo Laza, el ´Malevo´ abrió el marcador con el gol del uruguayo Antony Alonso a los 31 minutos de juego mientras que el ´Ciclón´ lo igualó a los 32 minutos del complemento con el tanto de Alexis Cuello.

Con este resultado, el equipo de Gustavo Álvarez no pudo meterse en zona de playoffs y se mantiene en el noveno puesto con 14 puntos, misma cantidad que el octavo Independiente. En la próxima fecha, recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio Pedro Bidegain.

Por su parte, el equipo de Gustavo Benítez sigue sin ganar en el Torneo Apertura y está anteúltimo con 7 unidades. En la próxima fecha, visitará a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril.

En el primer cuarto de juego, ambos equipos se repartieron la posesión de la pelota en el mediocampo y ninguno le logró generar peligro al rival. Sin embargo, a los 31 minutos, el delantero uruguayo Antony Alonso rompió el cero en el marcador adelantando a Deportivo Riestra.

El defensor Juan Randazzo encaró por la derecha del campo rival, tocó en corto para Alonso que, ubicado en la medialuna, avanzó y definió cruzado ante el achique del arquero José Devecchi, poniendo el 1-0.

En el complemento, a los 32 minutos, el delantero Alexis Cuello empató el marcador para San Lorenzo. Tras un tiro de esquina desde la izquierda, la pelota cayó en el primer palo donde el ex jugador de Almagro cabeceó y colocó la pelota pegada al parante zurdo del arquero Ignacio Arce.

Síntesis:

Estadio: Guillermo Laza, Capital Federal.

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Germán Delfino.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Rodrigo Gallo, Mariano Bracamonte; Juan Cruz Randazzo, Matías García, Pablo Monje; Alexander Díaz, Antony Alonso y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Gol en el primer tiempo: 31m. Antony Alonso (R)

Gol en el segundo tiempo: 32m. Alexis Cuello (S)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Miguel Barbieri por Pablo Monje (R) y Nicolás Watson por Rodrigo Gallo (R); 9m. Mathias de Ritis por Gregorio Rodríguez (S), Rodrigo Auzmendi por Ignacio Perruzzi (S) y Mauricio Cardillo por Teo Rodríguez Pagano (S); 15m. Jonathan Goitía por Antony Alonso (R); 30m. Facundo Miño por Mariano Bracamonte (R); 32m. Matías Reali por Luciano Vietto (S); 35m. Gabriel Obredor por Matías Garcia (R) y Gonzalo Abrego por Facundo Gulli (S).

Fuente: Noticias Argentinas

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