Central pegó en el momento justo y es el primer finalista de la copa Gualeguaychú

Central Entrerriano es el primer finalista de la copa Crédito: Gol_Entra

Central Entrerriano sacó adelante un partido duro y muy equilibrado, derrotó por 1 a 0 a Pueblo Nuevo y se convirtió en el primer finalista de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”. En un duelo cerrado y de pocas ventajas, el equipo rojinegro encontró la diferencia en el complemento gracias a un tanto de Juan Chonquele.

El inicio fue parejo, con ambos equipos intentando imponer condiciones y buscando el arco rival. La primera situación clara fue para Pueblo Nuevo: Sacha Vela desbordó por izquierda y asistió a Guillermo Aguilar, pero el remate del “Bebu” se fue por encima del travesaño.

Con el correr de los minutos, el trámite se emparejó aún más. Central comenzó a manejar mejor la pelota a partir del trabajo de Sergio Cano en la mitad de la cancha, aunque las chances más peligrosas siguieron siendo para el sabalero. Otra vez Vela estuvo cerca de abrir el marcador, pero el palo le negó el gol.

La respuesta del rojinegro llegó pasada la media hora, con una buena jugada por derecha de Pablo Alza que terminó en un remate de Fernando Fabani, bien contenido por el arquero Eduardo Cano.

En el complemento, Pueblo Nuevo asumió el protagonismo, apoyado en la sociedad entre Vela, Rubén Piaggio y Aguilar, generando peligro y controlando las acciones. Sin embargo, cuando mejor estaba el rival, Central golpeó.

A los 22 minutos, Juan Chonquele probó desde afuera del área, el balón se desvió en Alan Domínguez y descolocó al arquero para convertirse en el 1 a 0 que sería definitivo.

El gol impactó en Pueblo Nuevo, que perdió claridad en ataque, mientras que Central casi amplía la ventaja con un cabezazo de Aryan Benítez que se estrelló en el palo.

En el tramo final, Pueblo Nuevo fue en busca del empate, pero lo hizo de manera desordenada, chocando contra una defensa firme del rojinegro, que apostó a la contra para liquidarlo.

El pitazo final desató el festejo de Central Entrerriano, que supo golpear en el momento justo y ahora espera rival para ir en busca del título en la Copa Gualeguaychú.

El rojinegro por primera vez llegó a la final de la copa. Foto: Gol_Entra

Síntesis:

Cancha: Estadio Municipal

Juez: Hugo Busto

Asistentes: Cristian Scharton y Matías Bertuzzi

PUEBLO NUEVO

Eduardo Cano

Roberto Yossen, Alan Domínguez, Brian Espíndola y Martín Erramundegui

Rubén Piaggio, Federico Calatayu, Santiago Herrera y Lucas Galli

Guillermo Aguilar y Sacha Vela

DT: Matías Horst

CENTRAL ENTRERRIANO

Alex Maneiro

Elías Amarillo, Nicolás Espíndola, Sergio Marín, Valentín Corbalán

Lucas Vera, Sergio Cano, Juan Chonquele, Pablo Alza

Fernando Fabani, Aryan Benítez

DT: Ceferino Broggi

Goles: 22’ Juan Chonquele (CE)

Cambios: St: Inicio: Octavio Zattera por Herrera (PN), 20’ 15 por Galli (PN), 20’ 18 por Calatayu (PN), 30’ Lionel Marchesini por Chonquele (CE), 30’ Ezequiel Fiorotto por Alza (CE), 31’ Andrés Rojas por Domínguez (PN), 40’ Marcos Barroso por Vera (CE), 45’ Laureano López por Fabani (CE), 45’ Tobías Braun por Benítez (CE)

Temas COPA GUALEGUAYCHÚ