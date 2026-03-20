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Deportes LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

Central Entrerriano arrancó la gira con un triunfazo en Bahía Blanca

El rojinegro venció a Villa Mitre por 77 a 72 en tiempo suplementario y se ilusiona con pelear el número uno de la Zona Sur. Mario Ghersetti con 17 pts fue el goleador del partido.

20 Mar, 2026, 00:54 AM
Central Entrerriano sigue a paso firme en la liga Argentina
Central Entrerriano sigue a paso firme en la liga Argentina Crédito: Prensa Villa Mitre

Central Entrerriano comenzó de la mejor manera la última gira de la fase regular por el sur del país. El equipo dirigido por Martín Pascal consiguió un enorme triunfo como visitante ante Villa Mitre de Bahía Blanca por 77 a 72, en tiempo suplementario, luego de igualar en 66 durante el tiempo reglamentario.

Fue una victoria vital y de gran valor para el conjunto rojinegro, que se mantiene en la pelea por el primer puesto de la Zona Sur, siguiendo de cerca al líder Provincial de Rosario.

El encuentro arrancó favorable al dueño de casa, que se quedó con el primer cuarto por 21 a 17 en un trámite parejo. Sin embargo, en el segundo parcial Central reaccionó y mostró su mejor versión, con un rol clave del capitán Mario Ghersetti, para irse al descanso largo arriba por 41 a 40.

En la segunda mitad la historia continuó equilibrada. El equipo entrerriano se sostuvo en partido gracias a las buenas actuaciones de Nicolás Reynoso, el propio Ghersetti y Aquiles Montani. Así, tras un tercer cuarto muy disputado, el marcador quedó igualado en 57.

Prensa Villa Mitre
Prensa Villa Mitre

El último parcial fue de bajo goleo y con muchas imprecisiones por parte de ambos equipos. Ninguno logró sacar diferencias y el parcial terminó 9 a 9, llevando el juego al suplementario con el tablero igualado en 66.

Prensa Villa Mitre
Prensa Villa Mitre

En el tiempo extra apareció el carácter del rojinegro. Con un cierre determinante, Central logró inclinar la balanza a su favor, destacándose el aporte de Nicolás Reynoso, quien convirtió los últimos cuatro puntos para sellar una victoria clave en el inicio de la gira.

Ahora, Central Entrerriano viajará a Viedma con la confianza en alto, donde enfrentará a Deportivo Viedma el próximo sábado desde las 21:30, en otro compromiso exigente que puede ser determinante en la recta final de la fase regular.

 

 

Ficha técnica:

 

VILLA MITRE

Ignacio Alem 12, Emilio Giménez 4, Alejo Blanco 3, Federico Harina 12, Franco Pennacchiotti 14, (FI), Luciano Tambucci 6, Fabián Sahdi 14, Manuel Iglesias 7, Julián Lorca, Segundo Alimenti, Emmanuel Diez, Lionel Gómez

Entrenador: Sebastián Ginóbili.

 

CENTRAL ENTRERRIANO

Lautaro Pividori 10, Nicolás Reynoso 16, Johu Castillo 8, Aquiles Montani 12, Cristian Zenclussen 2 (FI), Mario Ghersetti 17, Juan Siboldi 7, Cristian Pérez 3, Marcos Panozzo 2, Benjamín Lado, Augusto Portela.

Entrenador: Martín Pascal.

 

 

Estadio: José Martínez

Jueces: José Domínguez y Rodrigo Reyes Borras.

Progresión: 21 – 17, 40 – 41, 57 – 57, 66 – 66, 72 – 77.

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LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

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