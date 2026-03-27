Nahir Erlin va por la historia en Tucumán

La ilusión se sube al ring y lleva nombre propio: Nahir Erlin tendrá este viernes una oportunidad histórica para el boxeo de Gualeguaychú cuando enfrente a Lucrecia Manzur por el título latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en categoría pluma.

El combate se llevará a cabo en el Club Defensores de Villa Luján, en Tucumán, con transmisión en vivo de ESPN 2 desde las 22 horas. Será una noche especial no solo para la púgil local, sino también para el deporte de la ciudad, ya que será la primera vez que una boxeadora Gualeguaychuense dispute un cinturón continental.

Erlin llega invicta a este desafío, con un récord de siete victorias (una por nocaut), consolidando un crecimiento sostenido en su joven carrera profesional. Del otro lado estará una rival de experiencia como la tucumana Lucrecia Manzur, que presenta un registro de 13 triunfos, cuatro derrotas y siete nocauts, lo que anticipa un combate exigente y de alto nivel.

En la jornada del jueves se realizó el pesaje oficial, donde la representante de nuestra ciudad marcó 56,500 kg, mientras que Manzur acusó 57,300 kg y debió bajar 150 gramos para dar el límite de la divisional pluma, dejando todo listo para el esperado enfrentamiento.

La pelea de Erlin será la antesala del combate de fondo en una cartelera cargada de acción. Entre los duelos destacados, Josué Oliver se medirá con Miguel Romero, Eduardo Casalicchio enfrentará a Raúl Villarruel, y Nahuel Maldonado chocará con Delmiro Bordón.

El cierre de la velada será con la disputa del título Cono Sur de la AMB en categoría welter, donde Joel Mafauad (Las Heras, Mendoza) se enfrentará a Mariano Gastón Farías (Santa Fe).

Nahir Erlin va por la corona latina O.M.B

Para Nahir Erlin, será mucho más que una pelea: es la chance de escribir una página dorada en la historia del boxeo local y dar un paso gigante en su proyección nacional e internacional.