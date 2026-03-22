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Deportes Fútbol Copa Entre Ríos.

Juventud Urdinarrain juega la primera final de la Copa Entre Ríos en Chajarí

La Florida y Juventud Urdinarrain se enfrentan desde las 17:30 en la final de ida de la copa Entre Ríos. El partido se jugará estadio Nuestra Señora de Itatí, ubicado en la Colonia Oficial Nº1.

22 Mar, 2026, 01:48 AM
Crédito: Radio Cristal Urdinarrain

El conjunto de Urdinarrain llega cargado de ilusión tras una serie impactante en la instancia anterior, donde dejó en el camino al último campeón, Independiente de Villa del Rosario. El “Liebrero” fue contundente en el partido de ida con una goleada 6 a 0, mientras que en la revancha selló su clasificación con un empate 2 a 2, demostrando solidez y poder ofensivo.

Por su parte, La Florida debió batallar más de la cuenta para avanzar. Enfrentó a Almagro de Concepción del Uruguay en una llave muy pareja que recién se definió desde el punto penal.

El equipo de Urdinarrain cuenta con piezas clave en ataque, como Bruno Ramírez, acompañado por Gabriel Thea y Rodrigo Báez, una sociedad ofensiva que será fundamental para intentar sacar ventaja en casa.

En Juventud, el cuerpo técnico tiene claro que se trata de una serie de 180 minutos y que la definición será en el estadio Juan Jorge Stauber, por lo que la premisa será jugar con inteligencia y evitar sorpresas en condición de visitante.

En cuanto a antecedentes, ambos equipos ya se vieron las caras en la Supercopa Entre Ríos 2022/23, en instancia de cuartos de final. En aquella oportunidad, La Florida logró avanzar tras imponerse 2 a 1 en la ida y empatar 1 a 1 en la revancha.

Juventud Urdinarrain disputará esta instancia decisiva por segunda vez en la historia, recordando su participación en la edición 2016, donde cayó en la definición ante Ramsar Jrs de Basavilbaso.

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