Central cierra la fase regular ante su gente enfrentando a Ciclista Juninense en el Bertora

Central Entrerriano pondrá punto final a la fase regular de la Liga Argentina esta noche cuando reciba a Ciclista Juninense en el estadio José María Bertora, en un encuentro que comenzará a las 21 horas. El conjunto dirigido por Martín Pascal buscará cerrar esta primera etapa con una sonrisa ante su gente. El partido será transmisión de radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva.

El equipo de Gualeguaychú llega luego de una exigente gira por el sur del país, en la que cosechó una victoria y dos derrotas, resultados que finalmente lo dejaron sin chances de pelear por el primer puesto de la zona. De todos modos, Central aseguró el segundo lugar, coronando una campaña más que positiva.

Lejos de conformarse, el rojinegro fue construyendo un rendimiento sólido a lo largo de la temporada. Con el objetivo inicial de mantener la categoría, el equipo no solo cumplió esa meta, sino que además se mantuvo durante gran parte del torneo en los puestos de vanguardia, ganándose con justicia el rótulo de candidato.

Tras el compromiso de esta noche, Central tendrá un parate de casi tres semanas ya que debe esperar rival que surgirá de los playoffs de reclasificación, previstos entre el 2 y el 13 de abril. Los cuatro mejores equipos esperarán a los clasificados que surjan de esa fase, por lo que este descanso será clave para recuperar jugadores que arrastran molestias físicas y ajustar detalles de cara a lo que viene.

Por su parte, Ciclista Juninense llega en un momento adverso, tras caer en sus últimas presentaciones frente a La Unión y Tomás de Rocamora. El conjunto bonaerense disputará en Gualeguaychú su último partido de la fase regular, buscando cerrar su participación con una mejor imagen.

Con el respaldo de su público y la ilusión intacta, Central Entrerriano intentará despedirse de la fase regular reafirmando todo lo bueno que mostró a lo largo de una temporada que ya es, sin dudas, para destacar.