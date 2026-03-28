Nahir Erlin cayó por puntos ante Manzur, pero dejó una gran imagen en Tucumán

Nahir Erlin no pudo quedarse con el triunfo en la velada disputada el sábado en San Miguel de Tucumán, donde cayó por puntos en fallo unánime ante la local Lucrecia Manzur, en un combate pactado a diez rounds.

Más allá del resultado, la representante de nuestra ciudad cumplió una destacada actuación, plantándose de igual a igual ante la campeona y dejando en claro que está a la altura de desafíos importantes. La diferencia en las tarjetas generó algunas discusiones: mientras uno de los jurados marcó una ventaja de diez puntos para Manzur —considerada exagerada—, los otros dos fallos reflejaron una pelea más equilibrada, con diferencias de cuatro y cinco unidades.

Durante el combate, Erlin mostró actitud, buen manejo de la distancia y momentos de dominio que ilusionan de cara al futuro. Si bien Manzur fue una justa ganadora, la actuación de la púgil local dejó una imagen muy positiva y la posiciona como una rival competitiva en la categoría.

Por lo demostrado arriba del ring, todo indica que este cruce podría tener revancha en el futuro. Erlin se volvió con una derrota, pero también con la certeza de que está para grandes cosas.

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