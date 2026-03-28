 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes Boxeo Femenino

Nahir Erlin cayó por puntos ante Manzur, pero dejó una gran imagen en Tucumán

La boxeadora de nuestra ciudad perdió por decisión unánime frente a Lucrecia Manzur en San Miguel de Tucumán, en una pelea exigente donde mostró carácter y proyección. Erlin perdió el invicto y quedó con récord 7 - 1

28 Mar, 2026, 02:31 AM

Nahir Erlin no pudo quedarse con el triunfo en la velada disputada el sábado en San Miguel de Tucumán, donde cayó por puntos en fallo unánime ante la local Lucrecia Manzur, en un combate pactado a diez rounds.

Más allá del resultado, la representante de nuestra ciudad cumplió una destacada actuación, plantándose de igual a igual ante la campeona y dejando en claro que está a la altura de desafíos importantes. La diferencia en las tarjetas generó algunas discusiones: mientras uno de los jurados marcó una ventaja de diez puntos para Manzur —considerada exagerada—, los otros dos fallos reflejaron una pelea más equilibrada, con diferencias de cuatro y cinco unidades.

Durante el combate, Erlin mostró actitud, buen manejo de la distancia y momentos de dominio que ilusionan de cara al futuro. Si bien Manzur fue una justa ganadora, la actuación de la púgil local dejó una imagen muy positiva y la posiciona como una rival competitiva en la categoría.

Por lo demostrado arriba del ring, todo indica que este cruce podría tener revancha en el futuro. Erlin se volvió con una derrota, pero también con la certeza de que está para grandes cosas.

Temas

Boxeo Femenino

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso