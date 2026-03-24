Las semifinales de la Copa Gualeguaychú fueron postergadas para el miércoles

Se juegan este martes las semifinales de la copa Gualeguaychú

Comienza a definirse la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”. Este miércoles, el estadio Municipal será escenario de las semifinales del torneo, con dos encuentros que despiertan gran expectativa entre los equipos y los hinchas.

A partir de las 19:30 horas, Central Entrerriano recibirá a Pueblo Nuevo en un choque que promete ser intenso y muy disputado. Ambos equipos se han reforzado y llegan tras buenos rendimientos, por lo que se espera un partido de alto voltaje.

En segundo turno, desde las 22:00, será el momento de Juventud Unida frente a Unión del Suburbio, en una reedición de la final de 2024, donde el “Decano” se consagró campeón tras imponerse en la definición por penales.

Entre los cuatro semifinalistas, Juventud Unida es el único que ha logrado consagrarse en dos oportunidades y buscará alcanzar la línea de Juventud Urdinarrain, el máximo ganador del certamen con tres títulos. En tanto, Central Entrerriano, Pueblo Nuevo y Unión del Suburbio irán en busca de su primera conquista.

Las semifinales abren un abanico de posibilidades para la gran final: podría darse el clásico de la ciudad, el clásico del barrio frigorífico o incluso un duelo inédito. En caso de empate en los 90 minutos, los finalistas se definirán mediante tiros desde el punto penal.

Todo está listo para una jornada apasionante en el fútbol local, donde la ilusión de levantar la copa comienza a tomar forma.

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