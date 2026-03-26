Juventud Unida ganó por penales y jugará la final ante Central Entrerriano

Juventud Unida se metió en la gran final de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini” tras vencer por penales 3 a 2 a Unión del Suburbio, luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios. En una noche cargada de tensión, el arquero Luka Soto fue determinante: sostuvo el empate en el cierre y atajó un penal en la definición.

El Decano salió decidido a imponer condiciones desde el arranque, apoyado en la potencia ofensiva de Sergio Olano, Agustín Solís y Alexis Reynoso. Los dirigidos por Daniel Waldner fueron inclinando la cancha, aunque se toparon con una gran actuación del arquero Jonathan Perilli, quien respondió con solvencia ante dos cabezazos claros de Reynoso.

Juventud dominaba pero no lograba quebrar el cero. Incluso, promediando la primera etapa, Perilli volvió a lucirse al desviar un cabezazo de Santiago Benítez que tenía destino de red.

El trámite se mantuvo en el complemento, con el albiceleste como protagonista. Sin embargo, a los 12 minutos llegó el golpe de Unión: pelotazo largo para Lucas Crisnejo, que sacó un remate desde afuera del área y venció a Soto para poner el 1 a 0.

Lejos de caerse, Juventud fue con todo en busca del empate. Otra vez apareció Perilli para sostener la ventaja, tapando un cabezazo de Laureano Doello. Pero a los 33 minutos, el Decano encontró justicia en el resultado: Sergio Olano ingresó al área y fue derribado por Migueles. El árbitro Edgardo Teles Triunfo sancionó penal y Agustín Solís lo transformó en gol para el 1 a 1.

En el cierre, el partido pudo ser para cualquiera. Unión tuvo dos chances claras, pero emergió la figura de Soto con intervenciones decisivas para llevar la definición a los penales.

Desde los doce pasos, Juventud Unida fue más efectivo y, entre la atajada de Soto y los errores de Diego Benítez y Alexis Tesuri, selló el 3-2 que lo depositó en la final.

El próximo sábado a las 21 horas, en el estadio Municipal, Juventud Unida y Central Entrerriano protagonizarán un clásico imperdible para definir al campeón de la Copa “Víctor Hugo Marchesini”. Un duelo que promete emociones fuertes y que paralizará a toda la ciudad.

Agustín Solís le dio el empate al Juve en los 90' Foto: Mauricio Ríos

Síntesis:

Cancha: Estadio Municipal

Juez: Edgardo Teles Triunfo

Asistentes: Cristian Scharton y Matías Bertuzzi

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Rodrigo Giménez, Bruno García, Federico Fiorotto, Federico López

Leandro González, Aramis Serafini, Santiago Benítez, Sergio Olano

Agustín Solis, Alexis Reynoso

DT: Daniel Waldner

UNION DEL SUBURBIO

Jonathan Perilli

Thiago Arias, Joel Migueles, Mauro Braun, Rodrigo Antúnez

Osvaldo Braun, Marcelo Alvarez, Gaston Tarragona, Nicolas Rivera

Pedro Carro, Lucas Crisnejo

DT: Paulino Quiroga

Goles: St: 13’ Lucas Crisnejo (US), 33’ Agustín Solís –penal- (JU)

Cambios: St: 15’ Laureano Doello por González (JU), 18’ Joaquín Carro por Antúnez (US), 30’ Francisco Tofolón por Crisnejo (US), 30’ Alexis Tesuri por Álvarez (US), 36’ Diego Benítez por O. Braun (US), 40’ Lautaro Weintzel por Reynoso (JU)

Penales:

Agustín Solísn (JU) atajó Perilli

Francisco Tofolón (US) gol

Aramis Serafini (JU) gol

Gastón Tarragona (US) atajó Soto

Federico López (JU) gol

Mauro Braun (US) gol

Santiago Benítez (JU) gol

Diego Benítez (US) afuera

Laureano Doello (JU) atajó Perilli

Alexis Tesuri (US) afuera

Final Juventud Unida 3 – Unión del Suburbio 2

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