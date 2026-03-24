Central no pudo en Pico y se quedó sin el uno

Central Entrerriano no logró cerrar con una sonrisa su gira por el sur del país y cayó ante Pico FC por 82 a 71, en un partido mucho más parejo de lo que indica el resultado final. Con esta derrota, el conjunto de Gualeguaychú se quedó sin posibilidades de pelear por el número uno de la fase regular, que quedó en poder de Provincial de Rosario.

Más allá del traspié, el balance para los dirigidos por Martín Pascal sigue siendo altamente positivo. Con un récord de 22 triunfos y 9 derrotas, el rojinegro ya tiene asegurado el segundo puesto, coronando una fase regular de gran nivel.

El inicio del partido fue adverso para Central. Pico se adelantó 6-0 con buenos aportes de Bonfigli y Mosley, pero la reacción no tardó en llegar: con un doble de Castillo y un triple de Montani, la visita se puso rápidamente en juego. Incluso, con una destacada ráfaga del ecuatoriano Castillo, logró pasar al frente 14-13.

Con el correr de los minutos, Central fue encontrando fluidez. La rotación dispuesta por Pascal dio resultados, con buenos ingresos de Panozzo, Siboldi y Ghersetti, lo que permitió al equipo tomar distancia y cerrar el primer cuarto arriba 31-23.

En el segundo parcial, el rojinegro mantuvo el control, aunque sufrió un pequeño bache ofensivo que Pico aprovechó para achicar diferencias. Sin embargo, la visita volvió a despegarse y llegó a sacar ocho puntos de ventaja (38-30). Algunas decisiones arbitrales polémicas, que incluyeron faltas técnicas al entrenador Martín Pascal y a Mario Ghersetti, le dieron vida al local, que se acercó a tres. Aun así, Central cerró mejor el primer tiempo y se fue al descanso largo arriba 47-40, tras una gran asistencia de Pividori para Reynoso.

El tercer cuarto marcó un quiebre. Central perdió efectividad en ataque y Pico comenzó a crecer. Un triple de Valentín Allier puso al local al frente 56-53 y obligó a Pascal a frenar el juego. La reacción rojinegra llegó sobre el cierre, con un doble de Montani sobre la chicharra para recuperar la ventaja mínima: 59-58.

En el último cuarto, la paridad se mantuvo hasta promediar el parcial. Pero allí emergió la jerarquía de Leonardo Mainoldi, quien tomó las riendas del juego y fue determinante para inclinar la balanza a favor del conjunto pampeano. Central, en cambio, se quedó sin gol en los minutos decisivos y vio cómo se le escapaba el partido.

El 82-71 final no refleja del todo la paridad que hubo durante gran parte del encuentro, pero sí marca la contundencia de Pico en el cierre.

Ahora, Central Entrerriano volverá a casa para disputar su último compromiso de la fase regular. Será el próximo viernes, cuando reciba a Ciclista Juninense en el José María Bértora, buscando cerrar de la mejor manera una campaña que ya es más que positiva.

Ficha técnica:

PICO FC

Latraius Mosley 13, Leonardo Mainoldi 18, Juan Rodríguez Suppi 6, Felipe Bonfigli 11, Rodrigo Sánchez 13 (FI), Manuel Peyronnet, José Peralta 12, Agustín Barbera, Valentín Allier 9, José Kopesky, Pablo Mennichelli,

Entrenador: Gustavo Morla

CENTRAL ENTRERRIANO

Cristian Pérez 7, Nicolás Reynoso 16, Johu Castillo 14, Aquiles Montani 16, Cristian Zenclussen 2 (FI), Mario Ghersetti 3, Lautaro Pividori 8, Juan Siboldi 2, Marcos Panozzo 3, Benjamín Lado, Augusto Portela.

Entrenador: Martín Pascal.

Estadio: Parque Ángel Larrea

Jueces: Ariel Rosas y Nicolás D'Anna.

Progresión: 23 – 31, 40 – 47, 58 – 59, 82 – 71.