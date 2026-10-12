Racing se hizo fuerte en el Giusto y sumó una victoria clave ante Bancario

Racing consiguió una importante victoria como local al derrotar a Centro Bancario de Gualeguay por 76 a 67, en el gimnasio Antonio Domingo Giusto, por una nueva fecha de la Liga Provincial de Básquet. El conjunto dirigido por Cristian Delgui tuvo que trabajar para revertir un comienzo complicado, pero reaccionó a tiempo, tomó el control del partido y terminó celebrando un triunfo que alimenta sus aspiraciones de terminar entre los cuatro mejores de la fase regular.

La gran figura de la noche fue Lucas Santino, autor de 21 puntos y cinco rebotes, determinante para la recuperación académica y para sostener al equipo en los momentos más importantes del encuentro.

Un comienzo complicado y la primera reacción

El partido comenzó favorable para la visita, que rápidamente estableció un parcial de 5-0 con un triple de Ian Van Wageningen. Juan José Giaveno respondió con un doble de gran categoría para cortar la sequía de Racing, aunque la Academia no lograba imponer su juego.

Con el aporte de Francisco Frávega, Bancario encontró espacios y sacó una buena diferencia para ponerse 10-2, obligando al entrenador local, Cristian Delgui, a solicitar tiempo muerto.

La pausa no modificó inmediatamente el desarrollo y el conjunto de Gualeguay llegó a ponerse 15-4. Sin embargo, Racing reaccionó con un parcial de 7-0, coronado por un triple de Lucas Santino, para achicar la distancia y colocarse 11-15.

Bancario volvió a tomar aire y estiró la ventaja hasta el 24-13, pero un triple de Mateo Leissa sobre la chicharra le permitió al Verde cerrar el primer cuarto abajo por 24-16 y mantener vivas sus esperanzas de recuperación.

Racing cambió el partido en el segundo cuarto

En el segundo período apareció la mejor versión de la Academia. Con los aportes de Matías Brasesco y Lucas Santino, los dirigidos por Delgui comenzaron a descontar la diferencia ante un Bancario que encontraba respuestas en las anotaciones de Van Wageningen.

La remontada tuvo su premio cuando Santino convirtió un doble que le permitió a Racing pasar por primera vez al frente: 30-29, a 5 minutos y 12 segundos del cierre del parcial.

A partir de allí, el local ganó confianza, dominó el desarrollo y encontró mejores respuestas ofensivas. Un triple de Gian Franco Nicotra y dos tiros libres de Tomás Leuze le permitieron cerrar un gran segundo cuarto para irse al descanso largo arriba por 43-35.

La Academia consolidó la ventaja

En el tercer cuarto, Bancario intentó volver al partido y logró acercarse a 43-40. Sin embargo, Racing respondió rápidamente y recuperó el control, con Santino como uno de los principales protagonistas de una noche sobresaliente.

Un triple de Mateo Leissa le dio al local su máxima diferencia hasta ese momento: 58-45. La visita intentó reaccionar con un lanzamiento de tres puntos de Agustín Lozano y aprovechó una pérdida y una falta técnica sancionada a la banca académica para reducir la distancia a siete unidades: 58-51.

Pese a ese intento de recuperación, Racing mantuvo la intensidad defensiva y encontró respuestas en ataque para cerrar el tercer período con una ventaja de 65-54.

Un cierre trabajado para festejar

El último cuarto fue el más flojo del conjunto local, que no consiguió mantener el mismo ritmo de los períodos anteriores. De todos modos, la diferencia construida durante el desarrollo del encuentro le permitió administrar la ventaja y evitar que Bancario pudiera comprometer seriamente el resultado.

Finalmente, Racing se quedó con la victoria por 76 a 67 y celebró ante su gente un triunfo importante para sus aspiraciones en la Liga Provincial.

Con este resultado, la Academia se mantiene en el tercer lugar de la tabla y alimenta la ilusión de finalizar entre los cuatro primeros, posiciones que otorgan la clasificación directa a los cuartos de final. El próximo sábado tendrá un duelo clave ante un rival directo cómo Parque Sur de visitante.

Ficha técnica:

Racing

Juan José Giaveno 2, Santino Luca 21, Jorge Schaaf 8, Gian Franco Nicotra 5, Tomas Leuze 10 (FI) Martínez Agustín 4, Matías Brasesco 15, Mateo Leissa 11, Gonzalo Delasoie, Bautista Luca, Gonzalo Leuze, Federico Handera

DT: Cristian Delgui

Centro Bancario

Luca Chiapella 18, Ian Van Wageningen 11, Francisco Frávega 11 X, Agustín Lozano 13, Juan Impini 7 (FI), Lautaro Barrionuevo 2, Franco Herbik, Tomás Olmos 3, Luciano Pagani 2, Lautaro Coronel.

DT: Marco Percara

X – Salieron por 5 faltas

Cancha: Luis César Spiazzi

Árbitros: Cristian Cáceres y Joel Martínez

Progresión: 16 – 24, 43 – 35, 65 – 54, 76 – 67.

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