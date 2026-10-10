Central Entrerriano cerró los amistosos con una victoria ante Rocamora

Central Entrerriano cerró su etapa de partidos amistosos con una nueva victoria. El conjunto de Gualeguaychú derrotó ayer a Tomás de Rocamora por 91 a 83, en el estadio Julio César Paccagnella de Concepción del Uruguay, y dejó buenas sensaciones de cara al inicio de una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquetbol.

Juan Siboldi, con 22 puntos, fue la gran figura del rojinegro, que tuvo un destacado comienzo de partido y supo responder en el momento decisivo para quedarse con el triunfo ante el equipo uruguayense.

El primer cuarto fue claramente favorable a Central, que encontró buenas respuestas en las intervenciones de Fausto Moussa e Ignacio Ortega para tomar distancia en el marcador y cerrar el parcial arriba por 34 a 22.

En el segundo período, el encuentro perdió intensidad y Rocamora logró reaccionar, imponiéndose por 14 a 11. De todas maneras, el conjunto dirigido por Martín Pascal se fue al descanso largo con una ventaja de nueve puntos: 45 a 36.

El tercer cuarto tuvo un momento de tensión cuando un encontronazo entre Ignacio Ortega y Tomás Losada derivó en una pequeña escaramuza que terminó con ambos basquetbolistas expulsados. En medio de un partido que fue ganando temperatura, Central logró sostener la diferencia y llegó al último descanso arriba por 67 a 57.

En el período final, Rocamora volvió a meterse en partido y, con un triple de Valentino Occhi, consiguió pasar al frente por 70 a 69. Sin embargo, cuando el encuentro parecía complicarse, apareció la respuesta del rojinegro: Juan Siboldi, Manuel Gómez y Justo Catalín fueron determinantes para recuperar el control y encaminar la victoria por 91 a 83.

De esta manera, Central Entrerriano puso punto final a su preparación con un balance positivo de cuatro victorias y una sola derrota en cinco encuentros amistosos. El equipo continúa ajustando detalles y llega con buenas expectativas al inicio de la competencia oficial.

El próximo desafío será el viernes 16 de octubre, cuando el rojinegro visite a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Víctor Nethol, desde las 20:30, en lo que marcará su debut en una nueva edición de la Liga Argentina.

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