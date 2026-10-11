River derrotó con lo justo a Estudiantes de Río Cuarto que descendió a la Primera Nacional

El gol del triunfo del "Millonario" en el reencuentro con su hinchada en el Monumental lo hizo el defensor Marcos Acuña a los 6 minutos del inicio del partido. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio sufrió sobre el final, pero pudo mantener la ventaja.

River llegó al encuentro luego de tres semanas sin jugar, debido a que recibió el permiso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para postergar el partido de la undécima fecha contra Sarmiento; mientras que Estudiantes de Río Cuarto se presentó con la necesidad de ganar para no descender al estar último en todas las tablas de la Primera División del fútbol argentino.

El encuentro comenzó con el equipo de Leonardo Ponzio imponiéndose desde un principio con aproximaciones de sus delanteros y juego asociado, lo que llevó que a los 6 minutos del inicio, tras un centro de Ángel Correa que se desvió en el área, Marcos Acuña la empujara para abrir el marcador.

El conjunto local siguió atacando apoyado en su jerarquía; el juvenil Lautaro Pereyra encaró con la pelota hacia el área y, al no tener marca, buscó el arco desde larga distancia, pero encontró bien parado al arquero visitante, Lautaro Herrera.

Precisamente Pereyra volvió a intentar desde afuera con dos remates: el primero, de derecha, que pasó cerca del palo derecho de Herrera, y el segundo, de zurda, que se fue por arriba del travesaño.

Además fue parte de una jugada asociada que terminó salvando sobre la línea el defensor Juan Antonini.

En el segundo tiempo, el equipo de “La Banda” no tuvo precisión en el remate final; esto determinó que terminara sufriendo ante alguna aproximación, sin contundencia, del equipo visitante.

No obstante Ponzio pudo sumar, además de la victoria, el regreso de Thiago Almada, totalmente recuperado de su lesión.

El partido terminó con los tres puntos para el “Millonario”, lo que lo deja dentro de la Copa Sudamericana, momentáneamente, pero fuera de los play off, a solo 2 de Barracas Central –octavo en la Zona B–.

Por su lado, el conjunto oriundo de Córdoba terminó sellando el boleto a la Segunda División del fútbol argentino al no tener oportunidad de salvarse por estar último en la tabla anual, de promedios y del Torneo Clausura. Se despide así de la máxima categoría con dos victorias, cinco empates y 21 derrotas en 28 partidos disputados en el año.

El próximo partido de River será este miércoles ante Sarmiento para jugar el postergado de la fecha pasada en Junín y con hinchada visitante; mientras que Estudiantes se medirá contra Aldosivi en Córdoba, donde el Tiburón buscará salvarse del descenso.

Síntesis:

Estadio: Monumental

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Andrés Merlos

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobias Andrada, Fausto Vera, Tomas Galván, Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Sebastián Dirussi. DT: Leonardo Ponzio

Estudiantes de Río Cuarto: Lucas Herrera; Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Agustín Quiroga, Sergio Ojeda, Fernando Rodríguez; Alejandro Cabrera, Tomas Gonzalez, Gabriel Alanís; Mauro Valiente y Ibrahim Hesar. DT: Ruben Forestello.

Goles en el primer tiempo: 6m, Marcos Acuña (R);

Cambios en el segundo tiempo: en el entre tiempo, Yeison Moreno por Ibrahim Hesar; Martín Garnarone por Mauro Valiente; Matías Valenti por Fernando Rodríguez (ERC); 23m, Thiago Almada por Lautaro Pereyra (R); 26m, Rafael Santos Borré por Sebastián Driussi (R); 35m, Mateo Bajamich por Juan Antonini; Siro Rosane por Tomas González (ERC); 44m, Juan Cruz Meza por Marcos Acuña; Facundo González por Tomás Galvan (R).

Fuente: Noticias Argentinas

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