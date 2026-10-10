Juventud Unida pone primera en los playoffs ante Don Bosco

Juventud Unida inicia el camino de los playoffs del Torneo Regional Amateur y tendrá una exigente parada en la capital entrerriana, donde enfrentará a Don Bosco de Paraná por el encuentro de ida de la segunda ronda. El partido se disputará desde las 16 horas en el estadio Carlos Federik, será dirigido por Joaquín Urbani de la liga santafesina y contará con la transmisión de Radio Máxima. Además, se podrá ver a través del canal de YouTube de La Barra Deportiva.

El conjunto albiceleste llega en un gran momento futbolístico. Luego de quedarse con el primer lugar del Grupo 7, en el que consiguió cuatro victorias y dos empates, el equipo dirigido por Daniel Waldner atraviesa una etapa positiva y buscará trasladar ese rendimiento a los cruces eliminatorios. Los números recientes respaldan la ilusión del Decano, que viene de convertir 12 goles en sus últimas dos presentaciones.

En cuanto al equipo, no se esperan modificaciones con respecto a las últimas actuaciones. Sin embargo, habrá que observar si los nuevos refuerzos, el delantero Damián De Hoyos que llegó proveniente de Germinal de Rawson y el defensor Dante Verón, proveniente de Atlético Escobar, tendrán un lugar entre los suplentes para este compromiso.

Si bien jugarán por primera vez en competencias nacionales, hay un antecedente cercano y fue por la copa Entre Ríos 2024/25 cuando en Gualeguaychú ganó el equipo dirigido en ese entonces por Juan Olivera por 3 a 1 y en Paraná ganó Don Bosco 2 a 0, pero en los penales apareció la figura de Luka Soto para contener dos penales y darle la clasificación al Juve.

El once titular de la vuelta fue con Luka Soto; Gastón Palacios, Maximiliano Guzmán, Franco Calveyra y Federico Vera; Daniel Acosta, Gonzalo Guidoni, Román Arenas y Guillermo Aguilar; Leandro González y Aryan Benítez.

Don Bosco, un rival que buscará hacerse fuerte en casa

Por su parte, Don Bosco terminó en el tercer lugar del Grupo 5, con cuatro puntos producto de una victoria y un empate, ambos frente a Belgrano. El elenco paranaense completó su participación en la fase clasificatoria con cuatro derrotas, seis goles a favor y diez en contra.

Pese a esos números, el conjunto dirigido por Diego Di Persia consiguió la clasificación por diferencia de goles frente a Sauce, que terminó sufriendo 13 tantos en sus últimos dos encuentros, ocho de ellos en la goleada recibida ante Juventud Unida.

Don Bosco no cuenta con un plantel demasiado extenso, por lo que se especula que no habrá grandes modificaciones en relación con el equipo que viene de caer como local frente a Atlético Paraná por 3 a 2.

El Decano va por un buen resultado

Juventud Unida sabe que los playoffs representan una nueva historia y que cada detalle puede resultar determinante. Con la confianza que le dio el primer puesto de su grupo y sus últimas goleadas, buscará conseguir un resultado positivo en Paraná para llegar bien posicionado a la revancha, que se disputará en Gualeguaychú.

La delegación albiceleste viajará este sábado por la mañana hacia la capital entrerriana, con salida prevista desde la sede del club alrededor de las 8:30.

Comienza una etapa decisiva para el Decano, que buscará dar el primer paso firme en su objetivo de seguir avanzando en el Torneo Regional Amateur.

Ficha técnica:

Cancha: Carlos Federik

Hora de comienzo: 16:00 hs

Juez: Joaquín Urbani

Asistentes: Carlos Céspedes e Ignacio Castellano

Cuarto árbitro: Nicolás Mottier

DON BOSCO

Tobías Claro

Matías Noya, Milton Retamar, Ángel López, Mirko Ledesma

Alejo Albarracin, Jeremías Bettini, Nicolás Godoy, Isaías Martínez

Matías Arce, Mauricio Domínguez

DT: Diego Di Persia

JUVENTUD UNIDA

Francisco Peralta

Leandro González, Matías Labaroni, Patricio Pizarro, Federico López

Luciano Maidana, Aramis Serafini, Facundo Maldonado, Sergio Olano

Agustín Benedetti, Jorge Rossi

DT: Daniel Waldner

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