Pueblo Nuevo fue letal en el segundo tiempo y está en semifinales

Pueblo Nuevo mostró dos caras bien marcadas, pero le alcanzó con un segundo tiempo demoledor para golear a Defensores del Oeste por 5 a 1 y avanzar a las semifinales de la Copa Gualeguaychú Víctor Marchesini.
El inicio fue inesperado para el sabalero, porque casi desde el vestuario el “Defe” se puso en ventaja. A los 2 minutos, Carlos Soria apareció en el área y sorprendió a todos para vencer a Eduardo Cano y marcar el 1 a 0.
Tras el golpe, el partido cayó en un trámite desordenado y friccionado, con muchas discusiones, roces y simulaciones que el árbitro Ariel Gibaud decidió no convalidar. En ese contexto, el juego se hizo cortado y con pocas situaciones claras.
Pero todo cambió en el complemento. Pueblo Nuevo salió decidido a buscar el empate, adelantó sus líneas y comenzó a inclinar la cancha. Defensores, en tanto, apostó a la contra para intentar liquidarlo.
A los 10 minutos llegó la igualdad: centro al área y Martín Erramundegui ganó de cabeza para poner el 1 a 1 y encender la reacción del conjunto de la banda verde.
El partido se hizo de ida y vuelta, hasta que a los 35 minutos volvió a aparecer Erramundegui, esta vez con un tremendo remate desde afuera del área que dejó sin chances a Valentín Lapido y significó el 2 a 1.
El golpe fue letal para Defensores. Apenas tres minutos más tarde, Sacha Vela, luego de un centro desde la derecha de Guillermo Aguilar y con mucha tranquilidad, definió para estirar la ventaja y encaminar la clasificación.
Ya con el rival jugado en ataque, Pueblo Nuevo encontró espacios y fue contundente. En tiempo de descuento, Octavio Zattera marcó el 4 a 1 y, sobre el cierre, Guillermo Aguilar selló el 5 a 1 definitivo tras una contra letal.
Fue una actuación arrolladora en el segundo tiempo que le permitió al sabalero meterse en semifinales, donde ahora aguardará por el ganador del cruce entre Central Entrerriano y Sarmiento.
Síntesis:
Cancha: Estadio Municipal
Juez: Ariel Gibaud
Asistentes: Naum Medina y Damián Osorio
DEFENSORES DEL OESTE
Valentín Lapido
Kevin Ponce, Luciano Carro, Matías Otero y Cristian Cantti
Brian Fernández, Jesús Monzón, Andrés Braun y Carlos Soria
Andrés Kuiyan y Luis Kreick
DT: Juan Schinea – Leonardo Martíne
PUEBLO NUEVO
Eduardo Cano
Roberto Yossen, Alan Domínguez, Brian Espíndola y Martín Erramundegui
Rubén Piaggio, Federico Calatayu, Lucas Galli y Guillermo Aguilar
Santiago Herrera y Sacha Vela
DT: Matías Horst
Goles: Pt: 2' Carlos Soria (DO); St: 10’ y 35’ Martín Erramundegui (PN), 38' Sacha Vela (PN), 46' Octavio Zattera (PN), 51' Guillermo Aguilar (PN)
Cambios: St: Inicio: Julián Laprovittera por Herrera (PN), Nahuel Izaguirre por Otero (DO), 18’ David Ferreira por Braun (DO), Tomás Ferreira por Kuiyán (DO), 30’ Octavio Zattera por Calatayu (PN), 30’ Lautaro Palacios por Galli (PN), 38´Gonzalo Brelis por Fernández (DO), 43´ Andrés Rojas por Vela (PN), 46’ Thiago Martinolich por Piaggio (PN)