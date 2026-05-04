Gualeguaychú conquista el mundo: una semana histórica para sus futbolistas

El fútbol de Gualeguaychú atraviesa un momento que ya puede catalogarse como histórico. Formador incansable de talentos, hoy ve a varios de sus futbolistas destacarse en distintas ligas del mundo, confirmando que la ciudad es una verdadera cantera de jerarquía.

Uno de los hitos recientes lo protagonizó Axel Atum. El volante de 20 años, surgido en Central Entrerriano y con paso por Estudiantes de La Plata, se consagró campeón del Torneo Apertura del fútbol uruguayo con Racing tras vencer 1 a 0 a Cerro Largo. Más allá de haber tenido poca participación debido a una lesión que lo marginó durante buena parte del proceso, el juvenil sumó un nuevo título a su carrera y continúa proyectándose a nivel internacional.

Otro que escribió su nombre en la historia fue Brian Parada. El delantero de 26 años, con inicios en Sporting y recorrido por Arsenal y Juventud Unida en el Federal A, gritó campeón en el fútbol de Malta luego del triunfo 2 a 1 de su equipo, el Xewkija Tigers F.C. ante Sainz FC. Como si fuera poco, Parada ratificó su gran presente al consagrarse goleador del torneo por segundo año consecutivo, alcanzando las 18 conquistas.

El éxito también tuvo acento paraguayo gracias a Juan Fernando Alfaro. Nacido en Pueblo Nuevo y formado en Juventud Unida, el mediocampista logró el título del Torneo Apertura con Olimpia. El empate ante Sportivo Ameliano, sumado a la derrota de Cerro Porteño, le permitió al conjunto franjeado celebrar de manera anticipada. Alfaro viene de un crecimiento sostenido: pasó por Racing de Córdoba, donde logró el ascenso desde el Federal A, y dio el salto al fútbol paraguayo, primero en Nacional y ahora en Olimpia, donde alcanzó su primera consagración en la máxima categoría.

El fin de semana tuvo además una actuación memorable de Martín Ojeda en la MLS. El ex jugador de Godoy Cruz fue determinante en la remontada de Orlando City ante Inter Miami de Lionel Messi. En el clásico del sol, su equipo caía 3 a 0, pero Ojeda apareció con un hat-trick para igualar el marcador, que luego se transformaría en un épico 4 a 3, con el gol de Tyrese Spicer.

Y como broche de oro, Renzo Tesuri fue figura clave en el fútbol argentino. El mediocampista tuvo un rendimiento sobresaliente en la victoria de Atlético Tucumán por 1 a 0 frente a River en el Monumental, resultado que además cortó una racha de 464 días y 16 partidos sin triunfos como visitante para el conjunto tucumano.

Distintos destinos, mismos orígenes. Gualeguaychú celebra a sus embajadores, protagonistas de un presente brillante que enaltece al fútbol de la ciudad y lo posiciona, una vez más, en el mapa internacional.