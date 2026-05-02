San Lorenzo recibe a Independiente, en un mano a mano clave por la clasificación a los playoffs

El encuentro, que está programado para las 18:45, se llevará a cabo en el Estadio Pedro Bidegain y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Diego Ceballos.

San Lorenzo llega a este encuentro en un momento de gran regularidad, ya que desde que asumió Gustavo Álvarez como su nuevo director técnico consiguió enlazar un invicto de 10 partidos.

Esto le permitió acomodarse en el sexto lugar de la Zona A con 22 puntos e incluso un empate le permitiría asegurarse el boleto para los playoffs. Incluso podría terminar entre los ocho mejores si pierde y Unión de Santa Fe o Defensa y Justicia no suman de a tres.

Independiente, por su parte, había conseguido muy buenos resultados en las últimas semanas, aunque la derrota en la fecha anterior frente a Deportivo Riestra complicó bastante el asunto para los dirigidos por Gustavo Quinteros.

Si bien están séptimos con 21 puntos, solo la victoria les asegura la clasificación a los playoffs, mientras que si empatan o pierden deberán esperar por otros resultados.

Posibles formaciones:

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Diego Ceballos

Hora: 18:45. TV: TNT Sports Premium

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Rittis; Alexis Cuello, Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela, Maximiliano Gutiérrez; Mateo Pérez, Iván Marcone; Santiago Montiel, Matías Abaldo, Gabriel Avalos. DT: Gustavo Quinteros.

Fuente: Noticias Argentinas

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