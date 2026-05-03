Olimpia con Juan Fernando Alfaro es el campeón del Apertura 2026 del fútbol paraguayo

Elvio Vera rompió el cero en Sajonia y puso en ventaja al conjunto de barrio Jara, y con el 1-0 parcial fueron al descanso. En la complementaria, el Decano logró el empate por medio de Alejandro Silva, que de penal puso el 1-1, resultado que le bastó al Franjeado para gritar campeón, tras la derrota 2-1 de Cerro Porteño ante Recoleta FC.

Olimpia llega a su estrella número 48 a nivel local, con 43 puntos en el clasificatorio, producto de 13 victorias, 4 empates y 2 derrotas, 32 goles a favor y 13 en contra. Los dirigidos por Pablo Sánchez dieron la vuelta olímpica con tres fechas de antelación.

Es el primer título para Juan Fernando Alfaro en su carrera como futbolista en primera división. Alfaro comenzó en Juventud Unida, después pasó por Racing de Córdoba, Nacional y desde este año en Olimpia, estos dos últimos en el fútbol paraguayo.

Síntesis

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Roberto Cañete.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.

Olimpia (1): Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Richard Sánchez (42’ Rubén Lezcano), Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; Eduardo Delmás (60’ Alejandro Silva), Sebastián Ferreira (60’ Hugo Sandoval) y Romeo Benítez (84’ Alex Franco). DT: Pablo Sánchez.

Sportivo Ameliano (1): Miguel Martínez; Fabián Franco, Julio González, Luca Falabella y Abel Paredes; Sebastián Aranda (60’ Carlos Favero), Valentín Larralde (60’ Mathías León), Jonathan Benítez (85’ Estivel Moreira), Raúl Cabral y Elvio Vera (71’ Cristhian Ocampos); Jorge Sanguina (45’ Luis Ayala). DT: Roberto Nanni.

Goles: 67’ Alejandro Silva (O); 27’ Elvio Vera (SA).

Amonestados: 72’ Romeo Benítez y 90’+3’ Hugo Sandoval (O); 27’ Elvio Vera, 65’ Miguel Martínez, 69’ Andrea Falabella y 73’ Roberto Nanni/DT (SA).

Fuente: APF y Máxima

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