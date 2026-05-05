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Deportes LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

Martín Pascal es nuevo entrenador de Regina

El DT de Central Entrerriano, Martín Pascal fue confirmado cómo entrenador de Regina en el torneo federal de Básquet. El acuerdo es por dos meses y luego de ese tiempo, Pascal volverá al rojinegro para diagramar la próxima liga Argentina.

5 May, 2026, 11:08 AM

Así lo anunciaba la institución del alto valle en sus redes sociales:

“El Club Atlético Regina le da la bienvenida al DT, Martín Pascal, quien estará al frente del plantel profesional en lo que resta de La Liga Federal 2026.

 

Martín viene de ascender a Liga Argentina en 2025 con Central Entrerriano y luego de su participación en la segunda división del básquet argentino, llega a Regina para ser el entrenador del primer equipo.

 

¡Éxitos, Martín! Bienvenido al Más Grande del Valle.”

La noticia sorprendió a los amantes del baloncesto de Gualeguaychú y fundamentalmente a los simpatizantes rojinegros ya que luego de la gran campaña que el uruguayense logró con el equipo en su regreso a la segunda categoría del básquet argentino esperaban la continuidad del técnico.

Pero no hay que temer, porque el acuerdo de Pascal con la institución del sur del país es por dos meses y en julio, el entrenador regresará a Gualeguaychú para comenzar a planificar la temporada 2026/27 de la próxima liga Argentina.

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