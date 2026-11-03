Central aplastó a La Unión en el clásico y sigue en levantada

Central Entrerriano tuvo una noche de alto vuelo basquetbolístico y se quedó con una contundente victoria en una nueva edición del clásico regional ante La Unión de Colón. En el José María Bértora, el rojinegro se impuso por 103 a 80, en una actuación que tuvo como principal característica el gran funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Martín Pascal.

Manuel Gómez, con 21 puntos, fue el máximo anotador del encuentro, pero la victoria tuvo muchos protagonistas. Fausto Moussa aportó 16, mientras que Johu Castillo, Justo Catalín y Juan Siboldi sumaron 15 cada uno. Cristian Pérez completó la lista de goleadores de dos dígitos con 13 unidades, una muestra de la variedad de recursos ofensivos que tuvo Central.

El comienzo fue favorable para La Unión, que sorprendió con una efectividad perfecta desde el perímetro durante los primeros cinco minutos. La visita aprovechó ese buen pasaje para establecer una diferencia de 18-7, obligando a Martín Pascal a solicitar un tiempo muerto para corregir los desajustes defensivos de su equipo.

A partir de allí, Central comenzó a encontrar respuestas. Manuel Gómez empezó a generar espacios y el aro se abrió para el conjunto local. Justo Catalín apareció con un triple y, a dos minutos del cierre del primer cuarto, otro lanzamiento desde larga distancia de Gómez permitió igualar el marcador en 22. Con los simples de Juan Siboldi, el rojinegro logró cerrar el parcial arriba por 26 a 24.

En el segundo cuarto llegó el mejor momento de Central. Con la mano caliente de Manuel Gómez como principal argumento, el equipo comenzó a estirar diferencias y llegó a sacar una máxima de 20 puntos (48-28), cuando restaban 3 minutos y 45 segundos para el cierre de la primera mitad, luego de un triple de Fausto Moussa.

Fausto Moussa convirtió 16 pts. Foto: Mauricio Ríos

La Unión, conducido por Martín Guastavino, reaccionó con un parcial de 11-0 que le permitió achicar la distancia y volver a meterse en partido. Sin embargo, Central recuperó el control en el tramo final y se fue al descanso largo con una ventaja de 52 a 41

En el regreso de los vestuarios, el rojinegro mantuvo el dominio del juego y encontró en Justo Catalín otra vía de gol, con un par de conversiones desde el perímetro. La visita intentaba descontar, pero nunca consiguió poner en verdadero riesgo la ventaja local.

Central manejaba los tiempos, regulaba energías por momentos y, cuando La Unión amenazaba con acercarse, volvía a acelerar para recuperar la diferencia. Cristian Pérez, que había llegado a su cuarta falta y debió salir momentáneamente, regresó en los últimos minutos del tercer cuarto y se convirtió en protagonista del cierre, anotando los últimos siete puntos de su equipo para dejar el marcador 77 a 58 de cara al último parcial.

Con una diferencia importante y el partido prácticamente resuelto, Central afrontó los diez minutos finales con tranquilidad. Martín Pascal aprovechó para rotar el plantel y darles minutos a los juveniles, mientras el equipo completaba una actuación que terminó coronando con el contundente 103 a 80.

Fue una gran noche para el rojinegro, que encontró respuestas en distintas manos, mostró una ofensiva demoledora y se quedó con el clásico regional. Una victoria que vale mucho más que los puntos en la tabla y que confirma la levantada de Central Entrerriano en la Liga Argentina.

A un año de su lesión, Justo Catalín volvió a brillar. Foto: Mauri Ríos

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO 103

Cristian Pérez 13, Manuel Gómez 21, Fausto Moussa 16, Johu Castillo 15, Damián Pineda 1(FI), Justo Catalín 15, Juan Siboldi 15, Ignacio Ortega 5, Benjamín Lado 1, Simón Leissa, Tomás Caballero, Santino Boullón 1.

DT: Martín Pascal

LA UNIÓN 80

Joaquín Sánchez 17, Gianfranco Sinconi 12, Ignacio Eder 10, Matías Caire 9, Guido Cabrera 15 (FI), Ignacio Eder, Ignacio García 2, Tiziano Prome 6, Mirko Kozar 9, Bautista Grassi, Máximo Andrioli, Gonzalo Bernasconi.

Entrenador: Martín Guastavino

Cancha: José María Bértora.

Jueces: Roberto Smith y Matías Sotelo.

Progresión: 26 – 24, 52 – 41, 77 – 58, 103 – 80.

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