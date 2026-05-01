Tigre le ganó a América de Cali y encabeza el grupo A de la Copa Sudamericana

Los goles del matador fueron del mediocampista Martín Garay y el delantero Ignacio Russo, a los 13 y 27 minutos del primer tiempo, respectivamente.

Con el triunfo, el equipo que dirige Diego Dabove avanzó al primer lugar de la zona, con cuatro unidades, mientras que la visita cayó al tercer puesto, con la misma cantidad de puntos pero peor diferencia de gol.

En la próxima fecha, el “Matador” jugará como visitante ante Macara de Ecuador, el miércoles 6 de mayo a las 21:00, mientras que el elenco colombiano visitará a Alianza Atlético de Perú el mismo día, a partir de las 23:00.

La primera llegada del partido fue de la visita, cuando iban tres minutos, con una buena gambeta y subida por izquierda del extremo Jhon Murillo, que puso un centro al primer palo para el cabezazo del enganche Yeison Guzmán, el cual se fue apenas desviado por el poste derecho del arquero Felipe Zenobio.

A los 13 minutos del primer tiempo, un pase por el costado izquierdo de Ignacio Russo permitió que el delantero Santiago López reciba contra la línea de fondo y ponga un centro atrás, que el volante Martín Garay empujó al gol.

Cuando iban 27 minutos del primer tiempo, un córner al primer palo fue cabeceado por el defensor Ramón Arias, que puso la pelota en el segundo palo para que Russo defina alto y de primera, para marcar el 2-0.

La única llegada de un complemento en el que el “Matador” se refugió sin sufrir, y su rival tuvo grandes problemas para pisar el área rival, llegó en el primer minuto de descuento, con un disparo desde la medialuna del área del delantero Daniel Valencia, que el arquero Felipe Zenobio pudo desviar con una buena estirada sobre su poste izquierdo, para detener un remate bajo.

Fuente: Noticias Argentinas

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