Ley de Mecenazgo Deportivo: De nombre difícil pero útil para clubes y deportistas

Grassi señaló que la Ley de Mecenazgo “involucra a las empresas, para que del aporte de Ingresos Brutos pueda destinar un porcentaje a un proyecto deportivo y a personas que compiten”.

El titular de la Federación indicó que se espera la reglamentación, y remarcó que “el club o el deportista tendrán que buscar el mecenas, y la empresa podrá dar hasta el 15 por ciento de lo que paga por ingresos brutos”.

En otro orden, se establece que la comisión que debe evaluar los proyectos, tendrá veinte días para expedirse, según lo ordena la Ley que convocó a los principales referentes de la dirigencia deportiva de la provincia, junto a los diferentes clubes. “Ningún club va a estar ajeno a todo esto. Todos van a estar involucrados”, aclaró.

“Estamos muy contentos de que esta ley salga porque nos va a permitir atender cosas muy puntuales en las Instituciones”, resaltó Grassi.

Una vez promulgada la ley, el ejecutivo tendrá 60 días para hacer la reglamentación. “Tenemos el 90 por ciento, nos falta el paso final para ponernos a trabajar”, expresó.