Brian Parada, el argentino con mejor promedio de gol en 2025

Brian Parada tuvo un 2025 soñado y se transformó en el futbolista argentino con mejor promedio de gol de la temporada. El delantero nacido en Gualeguaychú, actualmente en el Xewkija Tigers de Malta, convirtió 24 goles en 18 partidos, alcanzando un promedio de 1,33 tantos por encuentro, una cifra que lo ubica en lo más alto entre los atacantes argentinos.

Para dimensionar el registro del atacante entrerriano, basta con compararlo con el de Lionel Messi, quien en el mismo período anotó 43 goles en 49 partidos, con un promedio de 0,88 por juego. Los números reflejan la notable eficacia de Parada frente al arco rival y su consolidación como uno de los goleadores más destacados del fútbol maltés.

Parada llegó a Malta en 2024 y rápidamente se destacó por su potencia, movilidad y olfato goleador, convirtiéndose en una de las piezas clave de su equipo. Su adaptación fue inmediata y su rendimiento fue en constante crecimiento, cerrando este año con estadísticas sobresalientes.

El recorrido del delantero comenzó en las divisiones inferiores de Sporting, para luego pasar por Arsenal, donde llegó a jugar hasta la cuarta división. Más tarde defendió los colores de Juventud Unida, disputando el Torneo Federal A, y continuó su carrera en Ciudad de Bolívar y Sportivo Las Parejas, también en la tercera categoría del fútbol argentino. Finalmente, el salto al exterior lo llevó al fútbol maltés, donde hoy atraviesa el mejor momento de su carrera.

