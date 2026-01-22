 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes COPA GUALEGUAYCHÚ

La Copa Gualeguaychú 2026 ya tiene nombres en ambas ramas

La Liga Departamental confirmó los nombres para la próxima edición de la copa: llevarán el nombre de Víctor Hugo Marchesini y de Stella Maris Brugna en rama masculina y femenina. La presentación será el 11 de febrero y el torneo comenzaría el 18.

22 Ene, 2026, 00:10 AM

La Liga Departamental de Fútbol dio a conocer los nombres que identificarán a la Copa Gualeguaychú edición 2026, tanto en la rama masculina como en la femenina, rindiendo homenaje a dos figuras de marcada trayectoria y aporte al fútbol local.

En el certamen masculino, la copa llevará el nombre de Víctor Hugo Marchesini, exjugador de Ferro Carril Oeste y Boca Juniors, que dio sus primeros pasos futbolísticos en Central Entrerriano y que además tuvo una temporada dirigiendo a Juventud Unida en el recordado Torneo Argentino B. Un reconocimiento a una carrera vinculada al fútbol profesional y al desarrollo del deporte en la ciudad.

Por su parte, la copa de la rama femenina se denominará Stella Maris Brugna, en honor a quien cuenta con una extensa y destacada trayectoria como secretaria administrativa de la Liga Departamental. Su compromiso, responsabilidad y permanente aporte fueron fundamentales para el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento del fútbol local, en especial en el impulso del fútbol femenino.

Ambas copas serán presentadas oficialmente el 11 de febrero en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú, mientras que la fecha tentativa de inicio del torneo está prevista para el 18 de febrero, dando así el puntapié inicial a una nueva edición del tradicional certamen.

COPA GUALEGUAYCHÚ

