Boca goleó a Lanús por el Torneo Apertura 2026

El primer gol del partido lo marcó el volante Santiago Ascacibar, en 14 minutos del primer tiempo, mientras que el delantero Miguel Merentiel sentenció el triunfo en 29 minutos de la primera parte y 19 de la segunda.

Con el abultado triunfo, el “Xeneize” alcanzó la sexta posición de la zona A, con 12 puntos, mientras que el equipo que dirige Mauricio Pellegrino es décimo en el grupo con 9 unidades.

El próximo partido del equipo que dirige Claudio Úbeda será por la fecha 10, recibiendo a San Lorenzo el próximo miércoles 11 de marzo a las 19:45, mientras que el “Granate” visitará a Estudiantes el viernes 13 a partir de las 20:00.

Boca abrió el marcador a los 14 minutos, con un remate de volea desde el borde del área del mediocampista Santiago Ascacibar, que se desvió en el defensor José Canale y entró por el ángulo izquierdo del arquero Nahuel Losada.

En 29 minutos, un buen pase filtrado habilitó el desborde por izquierda del delantero Tomás Aranda, cuyo centro atrás fue desviado hacia el medio por Losada, aunque permitió que Merentiel cabecee al gol ante el arco libre.

Cuando iban 41 minutos, un centro desde la izquierda llegó preciso al punto del penal para el cabezazo del delantero Adam Bareiro, cuyo remate potente fue despejado por Losada a media altura, sobre su poste derecho.

En 18 minutos de la segunda parte, un tiro libre al primer palo habilitó el cabezazo del defensor Ayrton Costa, que se fue cerca del travesaño.

Un minuto más tarde, un excelente pase en profundidad del mediocampista de la Selección Leandro Paredes rompió líneas y dejó mano a mano a Merentiel, que encaró ante el desesperado achique del arquero rival, a quien desairó picando la pelota por encima de su cuerpo para el 3-0.

Merentiel volvió a quedar mano a mano a los 37 minutos, aunque esta vez intentó superar al arquero en velocidad yendo para su pierna izquierda, pero Losada pudo arriarlo hacia el costado y, cuando fue superado, el uruguayo ya no tenía ángulo para definir con comodidad y su disparo fue despejado por un defensor.

Lanús tuvo su primera llegada de riesgo tres minutos después, con un centro al segundo poste que cabeceó el mediocampista Felipe Peña Biafore, que no pudo con la estirada del arquero Agustín Marchesin para sacar un remate bajo por su palo derecho.

Síntesis:

Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Lucas Novelli.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesin; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Goles en el primer tiempo: 14m. Santiago Ascacibar (B), 29m. Miguel Merentiel (B).

Gol en el segundo tiempo: 19m. Miguel Merentiel (B).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Thomas De Martis por Franco Watson (L) y Dylan Aquino por Ramiro Carrera (L), 16m. Matías Sepúlveda por Eduardo Salvio (L), 27m. Lucas Besozzi por Walter Bou (L), 37m. Felipe Peña Biafore por Agustín Medina (L); 42m. Tomás Belmonte por Leandro Paredes (B) e Iker Zufiaurre por Adam Bareiro (B)

Fuente: Noticias Argentinas

