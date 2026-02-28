San Lorenzo quiere seguir de racha en su visita a Talleres

El árbitro será Nicolás Ramírez, acompañado por Gabriel Chade y Juan Del Fueyo como asistentes, Lucas Cavallero como cuarto árbitro y Adrián Franklin junto a Cristian Navarro a cargo del VAR. El partido será transmitido en vivo por TNT Sports.

El conjunto cordobés, dirigido por Carlos Tevez, buscará recuperarse tras la derrota 2-0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Talleres suma 10 puntos producto de tres triunfos, un empate y tres derrotas, alternando buenas actuaciones con resultados irregulares que le impiden afirmarse en la parte alta.

Antes del último traspié había conseguido dos victorias consecutivas frente a Gimnasia de Mendoza y Rosario Central, cortando además una racha de más de diez años sin ganar en Arroyito. La principal novedad es la incorporación de Franco Cristaldo, quien ya se entrena con el plantel tras rescindir su contrato con Gremio.

El defensor Matías Catalán realizó autocrítica luego de la última caída y anticipó el enfoque para el próximo compromiso: “Nos costó encontrar el último pase y decidir mejor. Tenemos que corregirlo para hacer un buen partido contra San Lorenzo”.

El “Ciclón” llega tras una exigente seguidilla de encuentros disputados en apenas 48 horas. El equipo dirigido por Damián Ayude venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y luego empató 1-1 frente a Instituto, resultados que le permitieron alcanzar los 11 puntos y mantenerse en zona de clasificación.

El entrenador evalúa variantes para administrar cargas físicas y sostener el rendimiento, con Luciano Vietto perfilándose como posible titular tras convertir en partidos consecutivos.

En la previa del encuentro, la dirigencia azulgrana solicitó jugar con público visitante, aunque Talleres rechazó la propuesta, por lo que el duelo se disputará únicamente con hinchas locales.

Probables formaciones

Estadio: Mario Alberto Kempes.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Adrián Franklin.

Hora: 22:15 - TV: TNT Sports

Talleres: Guido Herrera; Álex Vigo o Timoteo Chamorro, Matías Catalán, José Luis Palomino o Santiago Fernández, Augusto Schott; Juan Sforza, Matías Galarza, Ulises Ortegoza, Giovanni Baroni; Valentín Dávila o Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Gregorio Rodríguez, Agustín Ladstatter, Luciano Vietto; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas LIGA PROFESIONAL