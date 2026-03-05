Defensores del Sur ganó y sigue en carrera; empate que deja todo abierto en la zona H

Este miércoles continuó la acción de la Copa Gualeguaychú en el Estadio Municipal con una doble jornada cargada de emociones y definiciones importantes en las distintas zonas.

En el primer encuentro, Defensores del Sur se impuso por 2 a 0 ante Sporting y lo eliminó del certamen. El “Canario” ya había caído 2 a 1 frente a Social y Deportivo San Antonio, por lo que necesitaba sumar para mantener sus aspiraciones, pero no pudo ante un rival que fue efectivo en el complemento.

El primer tiempo fue parejo, con escasas situaciones claras y mucha lucha en la mitad de la cancha. Sin embargo, en el arranque del segundo período, los dirigidos por Hugo Mayero aprovecharon dos errores defensivos del conjunto amarillo para inclinar la balanza. A los 12 minutos, Gonzalo Cabrera apareció por derecha, anticipó la salida del arquero y definió para establecer el 1 a 0. Apenas un minuto más tarde, Emiliano Folmer capitalizó otra desatención en el área y marcó el 2 a 0 definitivo.

Sporting intentó reaccionar y fue en busca del descuento, pero chocó una y otra vez con la firme defensa rojiblanca, que incluso terminó el partido con diez hombres por la expulsión de Agustín Parada a los 42 minutos del segundo tiempo. En la última fecha, Defensores del Sur y el conjunto de la aldea San Antonio definirán el clasificado en la Zona F.

Foto: Gol_Entra

En el partido de fondo, Defensores del Oeste y Juventud Urdinarrain protagonizaron un encuentro discreto durante gran parte del trámite. El duelo parecía encaminarse a un empate sin goles hasta que a los 40 minutos del primer tiempo, un error en el fondo de Juventud permitió que Andrés Kuiyán ganara las espaldas de los defensores y, al ingresar al área, fuera derribado por Crisnejo. El árbitro Brian Páez sancionó penal y Luciano Carro lo cambió por gol para el 1 a 0.

En el inicio del complemento, Defensores del Oeste estuvo cerca de ampliar la ventaja tras una gran asistencia de Luís Kreick para Kuiyán, quien ganó en velocidad pero se excedió en el control final, permitiendo la oportuna intervención del arquero Lemos.

A los 12 minutos llegó la igualdad: un descuido en la defensa del “tractor celeste” fue aprovechado por Robertino Morales, que sacó un potente remate desde afuera del área y dejó sin chances a Valentín Lapido para el 1 a 1.

El cierre tuvo más tensión que juego. A los 32 minutos, Defensores del Oeste se quedó con un hombre menos por la expulsión de David Ferreyra. Juventud Urdinarrain intentó ir por la victoria, pero no encontró los caminos ante la sólida estructura defensiva del equipo conducido por Juan Schinea y Leonardo Martínez.

Fue empate 1 a 1 y ahora todo se definirá en la última fecha, cuando Atlético Sur y Defensores del Oeste se enfrenten en un duelo que determinará el destino de la zona.

Este jueves prosigue la actividad de la copa con los encuentros que jugarán Sarmiento y Black River desde las 20 hs y a las 22 hs Cerro Porteño enfrentará a Isleños Independientes.

