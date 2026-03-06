Triunfazo rojinegro: Central venció a Gimnasia y es líder de la zona sur

Gran triunfo de Central para ser momentáneamente el único líder Crédito: Prensa Gimnasia y Esgrima La Plata

Central Entrerriano logró un enorme triunfo como visitante al derrotar a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 88 a 86 y, al menos de manera momentánea, quedó como único líder de la Zona Sur de la Liga Argentina. Aquiles Montani, con 27 puntos, fue la gran figura del conjunto dirigido por Martín Pascal.

El inicio del partido fue deslucido y trabado. Gimnasia encontró mejores soluciones ofensivas y rápidamente se adelantó en el marcador por 11 a 4. Central intentó reaccionar con Nicolás Reynoso y logró acercarse a una posesión (11-8), pero el local volvió a despegarse gracias a Raúl Pelorosso, que encabezó un parcial para estirar la ventaja hasta 22-11.

El rojinegro buscó acortar diferencias, aunque el juego físico y desordenado del lobo complicaba a los dirigidos por Pascal. Así, Gimnasia cerró el primer cuarto arriba por 27 a 19.

En el comienzo del segundo período llegó la reacción del rojinegro. Con cinco puntos de Cristian Pérez y un triple de Lautaro Pividori, Central metió un parcial de 8 a 0 que igualó el juego en 27 y obligó al entrenador Fabián Renda a pedir tiempo muerto.

Tras el parate, Gimnasia volvió a tomar distancia y llegó a ponerse 36 a 29, pero apareció Aquiles Montani con un triple que volvió a meter en partido al rojinegro (36-32). Desde allí el trámite fue muy parejo. Central pasó al frente por primera vez con un simple de Marcos Panozzo (44-43), aunque un error de Cristian Pérez derivó en una falta de Juan Siboldi y Agustín Vergara no falló desde la línea para que el local se fuera al descanso largo arriba 45 a 44.

El tercer cuarto comenzó complicado para Central. Gimnasia metió un parcial de 12 a 2 y se escapó 57 a 46, lo que obligó a Martín Pascal a pedir minuto. Con Mario Ghersetti como referencia ofensiva, el rojinegro comenzó a descontar y llegó a ponerse a un triple, pero el uruguayense Juan Bofelli apareció con nueve puntos clave para que el lobo cierre el período arriba 69 a 60.

En el último cuarto llegó la gran reacción de los dirigidos por Martín Pascal. Los triples de Cristian Zenclussen y Aquiles Montani iniciaron la remontada y Central fue limando la diferencia. Montani tomó protagonismo y con nueve puntos consecutivos, a 7’26’’ del final, puso nuevamente al frente al rojinegro por 73 a 72.

Desde ese momento, Central defendió la ventaja con enorme intensidad. Gimnasia empezó a mostrarse nervioso y falló en momentos claves. Sin embargo, cuando el partido parecía controlado, Juan Bofelli volvió a aparecer con un doble y un triple para dejar a su equipo a dos puntos (81-79) a 3’43’’ del cierre.

Allí apareció Nicolás Reynoso con un triple fundamental para encaminar la victoria rojinegra. Luego, Lautaro Pividori sumó desde la línea y Reynoso coronó la noche con una gran tapa sobre Pelorosso que terminó asegurando el triunfo de Central por 88 a 86.

Con esta victoria, el equipo de Martín Pascal se ubica momentáneamente como único líder de la Zona Sur. Este viernes, Provincial de Rosario recibirá a Unión de Mar del Plata e intentará ganar para volver a alcanzar la cima.

Central tendrá una semana de descanso y volverá a jugar el próximo jueves 12 en el José María Bértora ante Centenario de Venado Tuerto.

Ficha técnica:

GIMNASIA Y ESGRIMA

Ezequiel Paz 11, Raúl Pelorosso 13, Agustín Vergara 16, Franco Barroso 9, Joan Gutierrez 9 (FI) Pedro Pérez Di Salvo 3, Juan Bofelli 21, Gian Franco Sinconi, Isidro Almendolara, Juan Ibarra 4, Juan Cruz Cordero, Juan López.

Entrenador: Fabián Renda

CENTRAL ENTRERRIANO

Lautaro Pividori 7, Cristian Pérez 10, Aquiles Montani 27, Johu Castillo 3, Nicolás Reynoso 15 (FI), Marcos Panozzo 6, Mario Ghersetti 8, Cristian Zenclussen 11, Juan Siboldi 1 X, Benjamín Lado, Augusto Portela.

Entrenador: Martín Pascal.

X- Salió por cinco faltas

Estadio: Víctor Nethol

Jueces: Emanuel Sánchez y Rodrigo Reyes Borras.

Progresión: 27 – 19, 45 – 44, 69 – 60, 86 – 88