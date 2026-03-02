Gran triunfo de Central cómo visitante para consolidar el sueño del uno

Marcos Panozzo junto a Aquiles Montani fueron los goleadores de Central con 17 pts Crédito: Prensa Unión de Mar del Plata

Central Entrerriano consiguió una valiosa victoria en condición de visitante al superar a Unión de Mar del Plata por 81 a 68, sumó su séptimo triunfo consecutivo y quedó como líder de la Zona Sur junto a Provincial de Rosario. La noche tuvo además un condimento especial: Martín Pascal alcanzó los 100 partidos como entrenador del rojinegro.

El inicio fue parejo. Unión tomó la delantera con los triples de Thiago Fossi, pero Central respondió con los dobles de Johu Castillo para pasar al frente 9 a 8 cuando restaban seis minutos del primer cuarto. Una pérdida visitante permitió que Álvaro Yarza igualara desde la línea y, además, provocara la segunda falta de Castillo, que dejó su lugar a Marcos Panozzo.

A partir de allí, el rojinegro metió un parcial de 6-0 para escaparse 15 a 9, lo que obligó al entrenador marplatense Juan Aquino a pedir tiempo muerto. Con una sólida defensa zonal que incomodó los lanzamientos del local, Central estiró la diferencia a diez (19-9) a 1’39’’ del cierre y manejó con inteligencia los últimos ataques para irse al primer descanso arriba 26 a 13.

En el segundo cuarto el equipo entrerriano se mostró apresurado y Unión lo aprovechó con un parcial de 7-0 para ponerse a seis (20-26). Un triple de Thiago Fossi dejó al local a uno, pero Aquiles Montani respondió desde el perímetro para sostener la ventaja. Sin embargo, Central no encontraba fluidez y el local pasó al frente con un triple de Juan Varas a 1’04’’ del cierre. Un doble de Juan Ignacio Bellozas le permitió a Unión irse al descanso largo en ventaja 41 a 38.

Tras el entretiempo, Central reaccionó de inmediato: una bomba de Montani igualó el marcador en 41. Con ajustes defensivos y mayor intensidad, el rojinegro recuperó el liderazgo con un doble del propio Montani (46-45). Aunque Nicolás Reynoso cargó con su cuarta falta y Yarza volvió a adelantar al local, apareció Castillo y luego Panozzo para que Central retomara el control. Un triple de Cristian Pérez amplió la brecha a nueve (61-52), obligando a otro tiempo muerto de Aquino. El visitante cerró mejor el parcial y se fue al último descanso arriba 65 a 55.

Juan Siboldi terminó sin puntos en Mar del Plata. Foto: Prensa Unión Mar del Plata

En el arranque del cuarto final, Central golpeó con un 4-0 que lo llevó a sacar quince de diferencia (70-55). Unión reaccionó con un 8-0 para achicar a siete (63-70), pero las técnicas a Matías Bernardini y las salidas por cinco faltas de Yarza y Bellozas terminaron de inclinar la balanza. Central administró con solvencia los libres y aseguró el triunfo por 81 a 68.

Con este resultado, el rojinegro alcanzó a Provincial en la cima de la Zona Sur. Si este lunes La Unión supera a Provincial, Central enfrentará a Quilmes como único puntero, consolidando un presente inmejorable en la recta decisiva de la fase regular.

Martín Pascal centenario

Además de la victoria del equipo, Central agregó un condimento extra y es que Martín Pascal llegó a los 100 partidos en el banco de Central. Debutó el 29 de febrero de 2024 ante Centro Bancario de Gualeguay en el Bértora con victoria rojinegra por 71 - 65. Pascal tiene un récord de 77 victorias y 23 derrotas.

Cristian Pérez que ante Quilmes jugará el partido 100, Juan Siboldi y Benjamín Lado son los únicos jugadores que están desde el comienzo del ciclo de Pascal en Central.

Martín Pascal llegó a los 100 partidos dirigiendo a Central Entrerriano. Foto: Prensa Unión Mar del Plata

Ficha técnica:

UNIÓN 68

Mika Montoya 3, Thiago Flossi 18, Álvaro Yarza 4 x, Matías Carneglia 7, Juan Ignacio Bellozas 9 x (FI), Juan Ignacio Varas 3, Mateo Macrini 13, Matías Bernardini 11 E, Jerónimo Barrionuevo, Esteban Corrotto, Mateo Rincón, Juan Vignolo

Entrenador: Juan Aquino.

X salieron por cinco faltas

E: salió por dos técnicas

CENTRAL ENTRERRIANO 81

Lautaro Pividori 11, Cristian Pérez 8, Aquiles Montani 17, Johu Castillo 14, Nicolás Reynoso 4(FI), Marcos Panozzo 17, Mario Ghersetti 4, Cristian Zenclussen 6, Juan Siboldi, Benjamín Lado, Augusto Portela.

Entrenador: Martín Pascal.

Estadio: Polideportivo Islas Malvinas

Jueces: José Domínguez y Romina Morales Ibarra.

Progresión: 13 – 26, 41 – 38, 55 – 65, 68 - 81