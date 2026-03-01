San Lorenzo empató sin goles ante Talleres en Córdoba y dejó pasar la chance de afianzarse arriba

El partido, que comenzó a las 22.15 y fue arbitrado por Nicolás Ramírez, enfrentó a dos equipos que llegaban dentro de los ocho clasificados de la Zona A y con la intención de sumar de a tres para consolidarse en los primeros puestos. Sin embargo, la falta de eficacia y las buenas intervenciones defensivas sellaron el empate sin goles.

Primer tiempo con pocas luces

El arranque mostró a un San Lorenzo más decidido. Al minuto de juego, Agustín Ladstatter enganchó y sacó un zurdazo que exigió al arquero local, avisando temprano.

Con el correr de los minutos, el trámite se volvió trabado y parejo. A los 13’, Talleres tuvo la más clara de la etapa inicial: Dávila aprovechó una desatención defensiva, quedó mano a mano, eludió a Gill y cuando definía apareció Hernández para despejar sobre la línea, salvando al Ciclón.

Desde allí, ambos equipos se prestaron la pelota y, salvo alguna aproximación aislada, el cero nunca pareció quebrarse. Así, el primer tiempo se fue sin emociones en el marcador.

Herrera sostuvo el cero en el complemento

En el segundo tiempo, el desarrollo no varió demasiado. En San Lorenzo ingresaron Matías Reali y Gregorio Rodríguez en busca de mayor profundidad, mientras que en Talleres también movieron el banco para intentar cambiar la dinámica.

La acción más clara del complemento llegó a los 35’: Facundo Gulli quedó mano a mano, pero se encontró con una gran respuesta de Herrera. En el rebote, el arquero volvió a imponerse ante el remate de Reali, sosteniendo el empate para la “T”.

En los minutos finales, con cinco de adición, ninguno logró imponer condiciones ni generar una situación determinante.

El 0-0 terminó reflejando lo visto en Córdoba: un duelo equilibrado, con pocas situaciones claras y con arqueros y defensores como figuras. Tanto Talleres como San Lorenzo continúan en zona de clasificación en la Zona A, aunque dejaron pasar una buena oportunidad para afirmarse en la parte alta de la tabla.

Fuente: Noticias Argentinos

Temas LIGA PROFESIONAL