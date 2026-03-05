 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Deportes LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

Central Entrerriano cierra la gira por Buenos Aires ante Gimnasia de La Plata

El rojinegro visita este jueves desde las 20:30 a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Víctor Nethol. El partido será transmitido por Radio Máxima con el equipo de La Barra Deportiva.

5 Mar, 2026, 01:06 AM
Crédito: Prensa Quilmes Mar del Plata

Central Entrerriano cerrará este jueves su gira por la provincia de Buenos Aires enfrentando a Gimnasia y Esgrima de La Plata. El encuentro comenzará a las 20:30 en el estadio Víctor Nethol y podrá seguirse a través de Radio Máxima con la transmisión del equipo de La Barra Deportiva.

Luego de la derrota sufrida ante Quilmes de Mar del Plata, el conjunto dirigido por Martín Pascal buscará recuperarse y volver a la senda del triunfo para finalizar la gira con un resultado positivo.

Central intentará dejar atrás ese mal trago ante el cervecero, partido en el que no pudo desplegar su juego habitual y terminó siendo sorprendido por el conjunto marplatense. El equipo de Gualeguaychú mostró pasajes de buen básquet en los últimos encuentros y confía en retomar su nivel.

Por su parte, Gimnasia de La Plata atraviesa un momento irregular. El conjunto platense viene de perder el último sábado ante Pergamino Básquet por 87 a 72 y suma cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. Actualmente se ubica en la séptima posición de la tabla con un récord de 16 victorias y 10 caídas.

Central sabe que enfrente tendrá a un rival con un plantel interesante, pero buscará imponer su juego para volver a celebrar y cerrar la gira con una victoria que le permita seguir prendido en la parte alta de la tabla.

LIGA ARGENTINA / BÁSQUET

