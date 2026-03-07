Central Entrerriano y Pueblo Nuevo clasificaron a cuartos de final de la Copa ciudad de Gualeguaychú "Victor Marchesini"

En el primer encuentro, Central Entrerriano superó al recientemente ascendido, Camioneros por 2 a 0. Los goles fueron anotados por Lucas Vera y Exequiel Fiorotto. En el partido que cerró la jornada, Pueblo Nuevo superó a Central Larroque por 2 a 1. Martín Erramundegui y Guillermo Aguilar los goles del ganador, Ivo Benedetti, el de Central Larroque, club que en la última edición había arribado a la final, quedándose fuera de la Copa 2026 en fase de grupos.

A primera hora, en partido intenso, Central Entrerriano venció a Camioneros por 2 a 0. La primera emoción fue en el primer tiempo, cuando Lucas Vera, ingresando-solo- por el segundo palo, conectó al gol. Cerró la cuenta, el veteranísimo Exequiel Fiorotto para los dirigidos por Ceferino Broggi.

Con este resultado, Central Entrerriano pasó a cuartos. Central se quedó con el primer puesto del grupo y espera por la definición del G, que quedó abierto entre los tres integrantes de la zona y se cerrará con el partido entre Sarmiento y uno de los invitados a esta edición, Juventud y Ferrocarriles Unidos de Enrique Carbó que juega en la liga de Gualeguay.

A segunda hora, en un partido que no superó lo discreto y con acciones polémicas por doquier, Pueblo Nuevo, en juego por momentos muy picante, le ganó a Central Larroque por 2 a 1.

El “Rojo” con 3 puntos y con la igualdad se aseguraba el pase a cuartos de final, mientras que La Banda (1) estaba obligados a ganar para seguir en competencia.

Martín Erramundegui y Guillermo Aguilar, uno en cada tiempo, los goles de Pueblo Nuevo, Ivo Benedetti había alcanzado el empate parcial para Central. Los dos terminaron con diez, Bernardo Dunn se fue expulsado en el “Sabalero”; Ivo Benedetti en Central.

Con 4 puntos, Pueblo Nuevo aseguró la clasificación dejando fuera de carrera al siempre candidato Central Larroque. Pasaje que se festejó con mucha euforia, al cabo de un partido “Chivo” y enfrentarán en cuartos de final al ganador del H, que también quedó abierto entre Juventud Urdinarrain, Atlético Sur y Defensores del Oeste y se definirá con el encuentro entre “Sureños” y el “Tractor Celeste”.

Posiciones

Grupo A: Pueblo Nuevo 4, Central Larroque 3 y Juvenil del Norte 1.

Grupo B: Central Entrerriano 6, Camioneros 3 y Sportivo Larroque 0.

Grupo C: Deportivo Urdinarrain 3, Unión del Suburbio 3 y Deportivo Gurises 0.

Grupo D: Independiente 3, La Vencedora 3 y Sud América 0.

Grupo E: Juventud Unida 3, Isleños Independientes 3 y Cerro Porteño 0.

Grupo F: Defensores del Sur 3, San Antonio 3 y Sporting 0.

Grupo G: Black River 3, Juventud y Ferrocarriles Unidos 3 y Sarmiento 0

Grupo H: Juventud Urdinarrain 2, Defensores del Oeste 1 y Atlético Sur 1.

Partidos de la próxima semana

Deportivo Urdinarrain – Unión del Suburbio

La Vencedora – Sud América

Juventud Unida – Isleños Independientes

Defensores del Sur – San Antonio

Juventud y Ferrocarriles Unidos – Sarmiento

Defensores del Oeste – Atlético Sur

