Sin Gallardo y a la espera de Coudet, River igualó ante Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura

El Millonario arrancó mal y se vio rápidamente abajo en el marcador por el golazo de Gonzalo Ríos a los 17 minutos de la primera mitad. Sin embargo, daría con el empate con el tanto de cabeza de Gonzalo Montiel a los 38'. En el segundo tiempo, no mostró mejoría en el rendimiento y logró salvar el punto, en gran parte gracias al gran desempeño de Santiago Beltrán bajo los tres palos.

En una primera mitad en la que la Lepra fue superior y logró incomodar a los de Núñez en reiteradas ocasiones, los visitantes se encontraron con el empate en el momento que más sufrían el partido. Los mendocinos comenzaron con una llegada de peligro que tuvo la gran respuesta del arquero de la Banda, Santiago Beltrán, quien le ganó el duelo en el mano a mano a Juan Manuel Elordi a los 5 minutos y mantuvo el arco en cero.

No obstante, poco tiempo después Gonzalo Ríos capturó fuera del área un despeje de la defensa millonaria y de volea disparó para colocar el balón lejos del alcance del guardameta y abrir el marcador a los 17 minutos.

El gol llenó de confianza a los dirigidos por Alfredo Berti, ya que siguieron arremetiendo a los del entrenador interino Marcelo Escudero, pero ante un descuido en un contragolpe concedieron los espacios para que Gonzalo Montiel conecte de cabeza un centro desde la derecha y marque el tanto de la igualdad a los 38'.

En el complemento, la situación se revirtió y fue River quien dominó las oportunidades, pero no contó con la claridad necesaria para volver a vencer las manos del arquero Nicolás Bolcato y quedarse con los tres puntos. En los instantes finales del encuentro, Santiago Beltrán volvió a aparecer para contener un remate y evitar la caída.

De esta manera, el Millonario se ubica en la quinta colocación de la Zona B del Apertura con 11 puntos, mientras que Independiente Rivadavia continúa en lo más alto del grupo con 18 unidades y un buen desempeño.

Síntesis:

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).

Árbitro: Facundo Tello.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, José Florentín, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa DT: Alfredo Berti.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Marcelo Escudero.

Goles en el primer tiempo: 18m. Gonzalo Ríos (I); 38m. Gonzalo Montiel (R).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Diego Crego por Gonzalo Ríos (I); 18m. Rodrigo Atencio por Leonard Costa (I); 27m. Cristian Jaime por Ian Subiabre (R); 33m. Luciano Gómez por Fabrizio Sartori (I); 33m. Alex Arce por Alejo Osella (I); 38m. Kevin Castaño por Sebastián Driussi (R); 39m. Stéfano Moreyra por Matías Fernández (I); 45m. Maximiliano Salas por Joaquín Freitas (R); 45m. Facundo Colidio por Aníbal Moreno (R).

Fuente: Noticias Argentinas

