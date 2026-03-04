Quilmes frenó la racha ganadora de Central Entrerriano

Nicolás Reynoso fue el goleador de Central con 17 pts Crédito: Prensa Quilmes Mar del Plata

Fue una gran batalla defensiva y un mal juego de básquet. Podría ser una buena síntesis para la mitad inicial. Ni Quilmes ni Central escatimaron concentración, intensidad y piernas para neutralizarse mutuamente en la primera parte.

Ríos y Moore, del lado quilmeño, apenas anotaron un doble cada uno en los primeros veinte minutos; Alderete, dos libres. Y para los visitantes no hubo puntos de Pérez y Montani, habitualmente anotadores confiables.

Casi no pudieron correr. Los dos abollaron el aro de tres puntos: 2/13 Quilmes y 2/11 Central Entrerriano. Perdieron 10 y 9 balones, respectivamente. Y, para completar el combo, hasta fueron muy malos desde la línea de libres: 4/12 los locales y 3/8 los visitantes.

Las diferencias fueron mínimas, casi imperceptibles. Central Entrerriano, apenas un poco más sereno, sólo eso, casi siempre fue al frente en un contexto de muy bajo gol. Y tuvo en Reynoso y el relevo Panozzo a los mejores de la primera parte. Pero apenas pudo tomar una luz de cuatro puntos y se fue al entretiempo arriba 29-26. Un marcador de divisiones menores.

El tercer cuarto, sin embargo, marcó un cambio de tendencia. Quilmes continuó haciéndolo fallar a Central.

Pero, del otro lado, encontró respuestas que no tuvo en el primer tiempo. Nada extraordinario. Pero Luna atacó el arco con más decisión y lo hizo bien. Moore provocó faltas, fue seguido a la línea y acertó. Entre ambos le dieron una inyección revitalizadora a un ataque raquítico. Y así el elenco de Bianchelli dio vuelta la taba y pasó a mandar en el marcador. Dos veces tuvo ventajas de seis puntos.

Con la experiencia de Ghersetti, la visita achicó. Pero en la jugada final del cuarto, el tandilense tomó un rebote defensivo y pretendió tirar un pase de espaldas a la cancha, De la Fuente lo cortó, tiró desde la línea central y la clavó de tres puntos para cerrar 50-46.

Con desarrollo más parecido al del primer tiempo, Quilmes mantuvo el control en el cuarto final. Con más defensa que juego. Incluso, a falta de cinco minutos, sacó ocho y hasta se ilusionó con un final desahogado.

Fuente: Prensa Quilmes Mar del Plata

El luchador equipo entrerriano, sin embargo, tenía otros planes, no dejó de defender duro y no se fue de partido. A falta de veinte segundos, después de dos libres desperdiciados por De la Fuente (5/15 desde la línea), hasta tuvo una pelota para empatar en 68. Pero el propio “Juane” -decisivo en la recta final- cortó un mal pase, corrió, metió la bandeja y selló un triunfo que vale oro.

Fuente: Diario La Capital Mar del Plata

Ficha técnica:

QUILMES 73

Leonel Luna 13, Juan Esteban De la Fuente 23, Joaquín Ríos 4, Darry Moore 15, Pablo Alderete 6 (FI), Juan Nally 3, Agustín Segurola 4, Federico De Miguel 5, Matías Dominé, Renzo Giacone, Manuel Marfil, Tiago Labrador.

Entrenador: Javier Bianchelli.

CENTRAL ENTRERRIANO 65

Lautaro Pividori 9 x, Cristian Pérez 3, Aquiles Montani 4 x, Johu Castillo 9, Nicolás Reynoso 17 (FI), Marcos Panozzo 8, Mario Ghersetti 8, Cristian Zenclussen 4, Juan Siboldi 3, Benjamín Lado, Augusto Portela.

Entrenador: Martín Pascal.

Estadio: José Martínez

Jueces: Pablo Estévez y Franco Anselmo Krivokapich.

Progresión: 14 – 14, 26 – 29, 50 – 46, 73 – 65.