Juventud Urdinarrain, campeón histórico de la Copa Entre Ríos

Juventud Urdinarrain escribió la página más importante de su historia al consagrarse campeón de la Copa Entre Ríos, pese a la derrota como local por 2 a 1 frente a La Florida de Chajarí. El contundente 3 a 0 logrado en el partido de ida fue determinante para que el conjunto dirigido por Miguel Chareum pudiera celebrar ante su gente un título inolvidable.

Desde el inicio, la visita salió decidida a achicar la diferencia. Se adelantó en el campo de juego y generó la primera situación clara con un centro desde la derecha que encontró a Lucas López en el punto penal, pero su cabezazo se fue afuera.

Juventud apostó a la contra, aprovechando la velocidad de Román Arenas, Gabriel Thea y Bruno Ramírez. Con el correr de los minutos, el local emparejó el trámite y tuvo su oportunidad a los 26’, cuando Matías Herrera remató por encima del travesaño.

A los 33’ llegó una jugada polémica: Miguel Lemos salió fuera del área a cortar un avance de López y todo La Florida reclamó expulsión, aunque el árbitro Caisso no sancionó ni falta. En la jugada siguiente, un error de Brian Acevedo dejó a Ramírez mano a mano, pero su definición se fue apenas desviada.

La apertura del marcador llegó a los 43’. Tras una falla defensiva, Fabricio Barragán no perdonó y puso el 1 a 0 para la visita, encendiendo la ilusión de la remontada.

En el complemento, La Florida continuó manejando el balón, aunque Juventud estuvo cerca del empate con un tiro libre de Ramírez que obligó a una gran intervención de Jairo Díaz.

El empate llegó a los 26’, tras una desinteligencia en el fondo visitante que Gabriel Thea capitalizó con un remate bajo para el 1 a 1. Sin embargo, poco después, a los 32’, Lucas López volvió a adelantar a La Florida con un cabezazo tras un tiro de esquina.

En los minutos finales, el equipo de Chajarí buscó con insistencia, pero se encontró con una sólida defensa local liderada por Lemos, Robertino Morales y Gastón Quinteros, que resistieron cada intento.

Cuando el árbitro señaló los cinco minutos de adición, el clima ya era de fiesta. El resultado global favorecía a Juventud, y el pitazo final desató el festejo contenido: el Liebrero se consagraba campeón por primera vez en su historia.

Una conquista histórica para Juventud Urdinarrain, que quedará grabada para siempre. Además, tanto el campeón como La Florida lograron la clasificación al próximo Torneo Regional Amateur.

¡Salud, campeón!

Síntesis:

Cancha: Juan Jorge Stauber

Juez: Alexis Caisso

Asistentes: Matías Toranzo y Fabricio Monzón

Cuarto árbitro: Bruno Bianquieri

JUVENTUD URDINARRAIN

Miguel Lemos

Luciano Paredes, Robertino Morales, Gastón Quintero, Matías Herrera

Rodrigo Báez, Carlos Peralta, Román Arenas, Jorge Palacios

Bruno Ramírez, Gabriel Thea

DT: Miguel Chareum

LA FLORIDA

Jairo Díaz

Marcos Marzoratti, Brian Acevedo, Ezequiel Soler, Diego Farnedo

Fabricio Barragán, Federico Álvarez, Franco Sotelo, Lucas López

Lucas Rodríguez, Santiago Pesoa

DT: Emanuel Álvarez

Goles: Pt: 43’ Fabricio Barragán (LF); St: 26’ Gabriel Thea (JU), 32’ Lucas López (LF)

Cambios: St: 20’ Ezequiel Benitti por Rodríguez (LF), 20’ Alexis Bogliacino por Palacios (JU), 24’ Matías Borgo por Farnedo (LF), 28’ Nahuel Imas por Thea (JU), 38’ Agustín Crisnejo por Baez (JU), 45’ Thiago Fernández por Soler (LF), 45’ Walter Buzatto por López (LF)

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