Central cerró la fase regular con una sólida victoria ante Ciclista Juninense

Central Entrerriano cerró de gran manera la fase regular al imponerse con autoridad sobre Ciclista Juninense por 95 a 79, en un partido que fue de menor a mayor para el conjunto dirigido por Martín Pascal. Con este triunfo, el rojinegro aseguró el segundo puesto y ahora tendrá tres semanas de descanso antes de afrontar los octavos de final.

El inicio fue parejo, con la visita mostrando buenos porcentajes desde el perímetro para tomar la delantera. Sin embargo, Aquiles Montani comenzó a marcar el rumbo con dos triples consecutivos que igualaron el marcador en 14. Tras un tiempo muerto pedido por Pascal, el propio Montani volvió a convertir desde larga distancia para poner a Central al frente. El primer cuarto se cerró con ventaja mínima para el local: 23 a 22.

En el segundo parcial, Central logró despegarse en el marcador gracias al aporte de Nicolás Reynoso, Juan Siboldi y Johu Castillo. El rojinegro llegó a sacar una diferencia de 12 puntos (43-31), aunque Ciclista reaccionó con los aportes de Villa y los triples de Pereyra para achicar la brecha. De todos modos, Central se fue al descanso largo arriba por 43 a 36.

El tercer cuarto mantuvo la paridad en el trámite hasta que nuevamente apareció Montani, quien convirtió su quinto triple en igual cantidad de intentos, consolidando la ventaja local. Ciclista resistió con el trabajo del paranaense Damián Tintorelli, dominante en la pintura y goleador del juego con 19 puntos. A pesar de ello, Central alcanzó una máxima de 15 (63-48) y cerró el cuarto arriba 67 a 58.

En el último segmento, Pascal rotó el equipo y le dio minutos a los juveniles. En ese contexto, Tomás Caballero aportó una ráfaga clave con un doble y un triple que terminó de encaminar el resultado. Con paciencia y control del juego, el rojinegro administró la ventaja hasta el cierre, sellando una victoria contundente.

De esta manera, Central Entrerriano culmina una gran fase regular en el segundo lugar, solo por detrás de Provincial, y ahora aguardará por su rival en los playoffs, que surgirá de la instancia de reclasificación.

Aquiles Montani fue el goleador de Central. Foto: Mauricio Ríos

Ganó La Unión y terminó cuarto

La Unión de Colón le ganó en el final a Centenario de Venado Tuerto por 78 a 76 y se aseguró el cuarto lugar de la zona.

Este sábado jugarán El Talar y Quilmes de Mar del Plata, para los cerveceros una victoria le conservaría el sexto lugar, pero una derrota lo dejaría en el séptimo lugar.

Clasificados a octavos de final:

Provincial, Central Entrerriano, Lanús, La Unión

Cruces de reclasificación: al mejor de cinco juegos del 2 al 13 de abril

Pico FC vs El Talar

Quilmes o Gimnasia y Esgrima vs Villa Mitre

Quilmes o Gimnasia y Esgrima vs Racing

Deportivo Viedma vs Centenario

Ficha técnica:

CENTRAL ENTRERRIANO

Cristian Pérez 8, Lautaro Pividori 8, Nicolás Reynoso 13 X, Johu Castillo 15, Aquiles Montani 18, (FI), Mario Ghersetti 3, Cristian Zenclussen 6, Juan Siboldi 12, Marcos Panozzo 5, Benjamín Lado 2, Augusto Portela, Tomás Caballero 5.

Entrenador: Martín Pascal.

X- Salió por cinco faltas

CICLISTA JUNINENSE

Piero Di Prinzio 8, Franco Lombardi 2, Juan Larraza 8, Damián Tintorelli 19, Erick Mecías 2 (FI), Tomás Pereyra 9, Álvaro Saucedo 5, Samuel Villa 14, Salvador Baracat 10, Pedro Recalt 2, Francisco Pagura.

Entrenador: Julián Pagura

Estadio: José María Bértora

Jueces: Martín Pietromónaco y Romina Morales Ibarra.

Progresión: 23 – 22, 43 – 36, 67 – 58, 95 – 79.

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