Juventud Urdinarrain va por la gloria ante La Florida

Llegó el gran día para Juventud Urdinarrain. Este fin de semana, en el estadio Juan Jorge Stauber, el conjunto dirigido por Miguel Chareum afrontará la final de vuelta de la Copa Entre Ríos frente a La Florida de Chajarí, con la enorme ventaja del 3 a 0 conseguido como visitante en el partido de ida.

Ese resultado le permite al “Liebrero” encarar el encuentro con cierta tranquilidad, sabiendo que incluso una derrota por hasta dos goles le alcanzará para consagrarse campeón por primera vez en su historia. Sin embargo, lejos de relajarse, Juventud buscará ratificar lo hecho en Chajarí y cerrar la serie con autoridad ante su gente.

Del otro lado estará La Florida, un rival herido que no tiene margen de error y que saldrá decidido a buscar el milagro desde el primer minuto. Para este compromiso contará con una pieza clave: el regreso de su goleador Santiago Pessoa, quien intentará liderar la remontada.

Juventud, por su parte, también recupera poder ofensivo con la vuelta de Gabriel Thea, su principal carta de gol, en un duelo que promete emociones desde ambos lados.

El arbitraje estará a cargo de una terna de la Liga de Paraná Campaña, con Alexis Caisso como juez principal, acompañado por Matías Toranzo y Fabricio Monzón como asistentes, mientras que Bruno Bianqueri será el cuarto árbitro.

Además del objetivo histórico para el conjunto de Urdinarrain, el partido también tiene un condimento especial para el fútbol de nuestra liga: la Liga de Gualeguaychú irá en busca de su novena estrella en la competencia, sumando a los títulos ya conseguidos por Deportivo Urdinarrain, Juventud Unida, Central Larroque y Unión del Suburbio.

Todo está dado para una jornada inolvidable, donde Juventud Urdinarrain intentará escribir la página más importante de su historia.

Ficha técnica:

Cancha: Juan Jorge Stauber

Hora de comienzo: 18:00 hs

Juez: Alexis Caisso

Asistentes: Matías Toranzo y Fabricio Monzón

Cuarto árbitro: Bruno Bianquieri

JUVENTUD URDINARRAIN

Miguel Lemos

Luciano Paredes, Robertino Morales, Gastón Quintero, Matías Herrera

Rodrigo Báez, Alexis Bogliacino, Román Arenas, Jorge Palacios

Bruno Ramírez, Gabriel Thea

DT: Miguel Chareum

LA FLORIDA

Jairo Díaz

Marcos Marzoratti, Brian Acevedo, Ezequiel Soler, Matías Borgo

Fabricio Barragán, Federico Álvarez, Franco Sotelo, Thiago Fernández

Lucas Rodríguez, Santiago Pesoa

DT: Emanuel Álvarez

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