Juventud Unida goleó y es el primer semifinalista de la Copa Gualeguaychú Víctor Marchesini

Juventud Unida dio una muestra de carácter y contundencia al golear por 5 a 1 a La Vencedora en el estadio Municipal, convirtiéndose en el primer semifinalista de la Copa Gualeguaychú. El albiceleste enfrentará en la próxima instancia al ganador del duelo entre Unión del Suburbio y Social y Deportivo San Antonio.

El equipo dirigido por el Decano salió decidido desde el inicio a imponer condiciones, presionando alto y apostando a la velocidad de Alexis Reynoso y Agustín Solís en ataque. Si bien dominaba las acciones, le costaba romper la firme defensa rival y no lograba precisión en los remates de media distancia.

La Vencedora tuvo su primera aproximación clara a los 37 minutos con un disparo de Roberto Parada que se fue por encima del travesaño. Sin embargo, cuando el primer tiempo se apagaba, Juventud encontró la ventaja: tras un tiro libre desde la izquierda, en jugada preparada, Aramis Serafini jugó para Fede López y el lateral mandó un centro pasado para Federico Fiorotto que apareció por el segundo palo para poner el 1 a 0 a los 42’.

En el complemento, el partido se abrió rápidamente. A los 3 minutos, una contra letal terminó con la definición de Agustín Solís para ampliar la diferencia. La Vence reaccionó a los 12’ con el descuento de Parada, que le puso suspenso al encuentro.

Pero Juventud no dejó dudas. A los 18’, Rodrigo Giménez culminó una buena jugada colectiva para el 3 a 1, y cinco minutos después, Santiago Benítez, de cabeza, marcó el cuarto tras un centro de Solís. El golpe final llegó a los 25’, cuando Fiorotto volvió a decir presente con un cabezazo para sellar su doblete y el 5 a 1 definitivo.

Con autoridad, eficacia y buen juego colectivo, el Decano se metió entre los cuatro mejores del certamen y ahora aguarda por su próximo rival, que saldrá este jueves con el choque entre los de Villa María y el equipo de la Aldea San Antonio.

Síntesis:

Juez Brian Páez

Asistentes: Naum Medina y Damián Osorio

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Rodrigo Giménez, Bruno García, Federico Fiorotto y Federico López

Leandro González, Aramis Serafini, Santiago Benítez y Sergio Olano

Alexis Reynoso y Agustín Solís

DT: Daniel Waldner

LA VENCEDORA

Matías Mendoza

Ismael Dargains, Gabriel Reynoso, Maximiliano Guzmán y Luciano Gasman

Mariano Paredes, Maximiliano Cano, Ramiro Echepare y Denis Franco

Joan Romero y Roberto Parada

DT: Mario Maciel

Goles: Pt: 42' Federico Fiorotto (JU); ST: 3' Agustín Solís (JU), 12’ Roberto Parada (LV), 18' Rodrigo Giménez (JU), 23' Santiago Benítez. (JU), 25' Federico Fiorotto (JU)

Cambios: St: Inicio: Ignacio Arnaudin por Cano (LV), 11’ Juan Pablo Aguilar por Franco (LV), 11’ Lucio Aguilar por Paredes (LV), 24’ Brian Mateve por Gasman (LV), 24’ Franco Sánchez por Mendoza (LV), 31’ Benicio Pighetti por Serafini (JU), 31’ Santiago Álvarez por González (JU), 35’ Benicio Cioffi por Reynoso (JU), 40’ Enzo Molina por Olano (JU), Lautaro Weintzel por Solís (JU)

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