El clásico Central Entrerriano – Juventud Unida define la Copa Gualeguaychú

La Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini” tendrá un cierre inmejorable: el clásico de la ciudad entre Juventud Unida y Central Entrerriano definirá al campeón este sábado desde las 21 horas en el Estadio Municipal.

Ambos equipos llegan a la gran final con ilusiones renovadas y tras superar duros cruces en semifinales. Por el lado de Central Entrerriano, el rojinegro accedió al partido decisivo luego de vencer a Pueblo Nuevo por 1 a 0, con el tanto convertido por Juan Chonquele, en un encuentro muy parejo.

En tanto, Juventud Unida debió batallar hasta la definición por penales para dejar en el camino a Unión del Suburbio, tras igualar en el tiempo reglamentario 1 a 1, mostrando carácter en un duelo de alta tensión.

Para Central será su primera final en este certamen, lo que le agrega un condimento especial a su participación. Del otro lado, el conjunto dirigido por Daniel Waldner disputará su quinta final, con antecedentes positivos: fue campeón en 2022 tras vencer por penales a Deportivo, y repitió en 2024, nuevamente desde los doce pasos, frente a Unión del Suburbio.

Si las condiciones climáticas acompañan, se espera un Estadio Municipal colmado, con el marco ideal para una definición que promete emociones fuertes. Además, el propio Víctor Hugo Marchesini estará presente para hacer entrega del trofeo al campeón, en una noche que quedará marcada en el fútbol local.

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