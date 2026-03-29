Juventud Unida goleó a Central y se consagró campeón de la Copa Gualeguaychú

Juventud Unida escribió otra página dorada en su historia al derrotar con autoridad por 3 a 0 a Central Entrerriano y consagrarse campeón de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”. Los goles del triunfo albiceleste fueron convertidos por Leandro González, Santiago Benítez de penal y Agustín Solís.

El inicio fue intenso y dinámico, con Juventud apostando a la velocidad por las bandas, especialmente con Rodrigo Giménez y Alexis Reynoso. Central, por su parte, aguardaba y buscaba lastimar por izquierda con las proyecciones de Pablo Alza. A pesar del ritmo, las situaciones claras escaseaban.

La primera llegada fue para el rojinegro: centro de Valentín Corbalán y una definición de taco de Aryan Benítez que fue bien controlada por Luka Soto. Sin embargo, a los 30 minutos llegaría la gran polémica de la noche. Un remate lejano de Fernando Fabani pegó en el travesaño y picó en la línea, generando la sensación de gol. El asistente Ivo Gauto dudó en su decisión y finalmente no convalidó la conquista, desatando el reclamo generalizado de Central.

El clima se volvió tenso y el juego se endureció, pero sin intervención disciplinaria del árbitro Ariel Gibaud. En ese contexto, Juventud logró abrir el marcador a los 43 minutos: tiro libre ejecutado por Federico López, rebote de Alex Maneiro y aparición oportuna de Leandro González para empujarla al gol.

Leandro González inició el camino de la victoria. Foto: Mauricio Ríos

El complemento comenzó de la mejor manera para el Decano. Apenas iniciado, Sergio Marín derribó a Agustín Solís dentro del área y Gibaud sancionó penal. Santiago Benítez no falló y puso el 2 a 0.

A partir de allí, Juventud dominó el encuentro con claridad. La potencia de Solís, el manejo de Sergio Olano y el despliegue de Aramis Serafini en el mediocampo inclinaron definitivamente la balanza. A los 14 minutos, Solís tuvo su recompensa: centro desde la izquierda, rebote en el área y definición precisa para establecer el 3 a 0 definitivo.

Con el resultado a favor, el albiceleste manejó los tiempos y estuvo cerca de ampliar la diferencia. El cierre tuvo un momento emotivo cuando Víctor Fiorotto ingresó para disputar sus últimos minutos como futbolista, recibiendo una cálida ovación. Junto a su hermano Federico, iniciaran una nueva etapa como entrenador de la sub 21.

Fue triunfo, goleada y campeonato para Juventud Unida, que levanta por tercera vez la Copa Gualeguaychú y reafirma su protagonismo en el fútbol de la ciudad.

Juventud Unida fue un justo campeón. Foto: Mauricio Ríos

Síntesis:

Cancha: Estadio Municipal

Juez: Ariel Gibaud

Asistentes: Maximiliano Canti Paiz e Ivo Gauto

Cuarto árbitro: Naum Medina

Quinto árbitro: Cristian Scharton

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Rodrigo Giménez, Bruno García, Federico Fiorotto, Federico López

Leandro González, Aramis Serafini, Santiago Benítez, Sergio Olano

Agustín Solis, Alexis Reynoso

DT: Daniel Waldner

CENTRAL ENTRERRIANO

Alex Maneiro

Elías Amarillo, Nicolás Espíndola, Sergio Marín, Valentín Corbalán

Lucas Vera, Sergio Cano, Juan Chonquele, Pablo Alza

Fernando Fabani, Aryan Benítez

DT: Ceferino Broggi

Goles: Pt: 40’ Leandro González (JU); St: 1’ Santiago Benítez –penal- (JU), 14’ Agustín Solís (JU)

Cambios: Pt: 47’ Enzo Doello por Vera (CE); St: Daniel Acosta por Giménez (JU), 15’ Marcos Barroso por Marín (CE), 15’ Lionel Marchesini por Alza (CE), 15’ Ezequiel Fiorotto por Chonquele (CE), 17’ Agustín Benedetti por González (JU), 17’ Laureano Doello por Reynoso (JU), 22’ Laureano López por Doello (CE), 38’ Víctor Fiorotto por Solís (JU), 44’ Leandro Álvarez por Olano (JU)

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