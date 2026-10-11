Racing quiere completar un fin de semana ideal ante Centro Bancario

Racing afrontará este domingo un nuevo compromiso por la Liga Provincial de Básquetbol cuando reciba a Centro Bancario de Gualeguay, desde las 20, en el estadio Antonio Domingo Giusto. El encuentro será dirigido por Cristian Cáceres y Joel Martínez, mientras que Daniel Ramos se desempeñará como comisionado técnico.

El conjunto dirigido por Cristian Delgui llega entonado luego de conseguir dos triunfos consecutivos y buscará cerrar un fin de semana perfecto ante su gente. El viernes, la Academia se impuso como visitante frente a Luis Luciano de Urdinarrain por 74 a 68, sumando una victoria importante para sus aspiraciones.

Previamente, Racing había conseguido un triunfo memorable frente a Peñarol de Rosario del Tala, con un triple decisivo de Juan José Giaveno a falta de tres segundos para el cierre, que le permitió quedarse con un ajustado partido por 72 a 70.

Estos resultados le dieron un impulso importante al elenco académico, que escaló hasta el tercer puesto de las posiciones, por detrás de Atlético Tala y Regatas. Racing presenta un récord positivo de seis victorias y cinco derrotas, y buscará seguir creciendo en una competencia que entra en una etapa importante.

Un rival que ya demostró su poderío

Del otro lado estará Centro Bancario, que comparte con Zaninetti los últimos lugares de la tabla, con cuatro triunfos y ocho caídas. Sin embargo, los números no deberán generar confianza en el conjunto local, ya que el equipo de Gualeguay viene de protagonizar uno de los resultados más resonantes de la competencia.

En la décima fecha, Centro Bancario dio el golpe al derrotar como visitante al líder Atlético Tala por un contundente 88 a 66, demostrando que puede complicar a cualquiera cuando encuentra su mejor versión.

Racing tendrá que sostener la intensidad y el nivel de juego que mostró en sus últimas presentaciones para hacerse fuerte en el Giusto. Con el envión anímico de dos victorias consecutivas y la ilusión de su gente, la Academia intentará sumar un nuevo éxito y cerrar un fin de semana ideal en la Liga Provincial.

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