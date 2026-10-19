Los podios internacionales y las posiciones de los gualeguaychuenses en el Mundial de Canotaje

El mundial de canotaje tuvo un gran recibimiento Crédito: Gualeguaychú. gov.ar

Gualeguaychú comenzó este lunes 19 de octubre a vivir una semana histórica para el canotaje, con el inicio de todas las competencias (Campeonato Mundial Máster, Campeonato Panamericano y Mundial de Canotaje Maratón) con pruebas individuales de kayak y canoa en distintas franjas de edad.

Uno de los resultados destacados para la ciudad fue el segundo puesto de Roberto “Tito” Palacios, quien obtuvo la medalla de plata en C1 masculino de 35 a 39 años. El palista gualeguaychuense, que disputa su decimotercer Campeonato Mundial de Canotaje, sumó así una nueva medalla a su trayectoria internacional, en la que acumula diez preseas mundiales: dos de oro, seis de plata y dos de bronce.

Además de la medalla obtenida por Palacios, Gualeguaychú contó con deportistas que participaron en distintas modalidades y categorías durante el desarrollo del certamen.

Jorge Fernández finalizó en el noveno puesto, con un tiempo de 1:31:54.49, mientras que Nahuel Montiel concluyó su participación en el puesto 38, con un registro de 2:07:15.99. Ambos forman parte de la representación local en la competencia.

Los podios de la primera jornada

La jornada inaugural dejó resultados en categorías masculinas y femeninas de kayak individual (K1), además de la prueba masculina de canoa individual (C1). Entre los ganadores hubo representantes de Argentina, Sudáfrica, Australia, Canadá, República Checa, Chile y España, entre otros países participantes.

K1 masculino, 65 a 69 años: 1.º Graham Monteith (Sudáfrica), 2.º Colin Simpkins (Sudáfrica) y 3.º David Berglund (Australia).

K1 masculino, 70 a 74 años: 1.º Hugh Fisher (Canadá), 2.º Theo Smit (Sudáfrica) y 3.º Chris Visser (Sudáfrica).

K1 masculino, 75 a 79 años: 1.º Luis Tucci (Argentina), 2.º Antonio Cruzado (España) y 3.º John Traendly (Estados Unidos).

K1 masculino, 35 a 39 años: 1.º Clinton Cook (Sudáfrica) y 2.º Daniel Dal Bo (Argentina) y 3.° Fernando Velázquez (Argentina).

K1 masculino, 40 a 44 años: 1.º Fernando Percaz (Argentina), 2.º Julián Alganaras (Argentina) y 3.º Eduardo Suárez (Argentina).

K1 masculino, 45 a 49 años: 1.º Rodrigo Caffa (Argentina), 2.º Iván Mansbach (Argentina) y 3.º Néstor Pinta (Argentina).

K1 masculino, 50 a 54 años: 1.º Tomas Jezek (República Checa), 2.º Garth Spencer (Nueva Zelanda) y 3.º Graeme Solomon (Sudáfrica).

K1 masculino, 55 a 59 años: 1.º Martín Paganotto (Argentina), 2.º Peter Soldán (Eslovaquia) y 3.º Javier Orlando (Argentina).

K1 masculino, 60 a 64 años: 1.º Brett Greenwood (Australia), 2.º Omar Linares (Argentina) y 3.º Fabián González (Argentina).

K1 femenino, 35 a 39 años: 1.ª Goviana Reyes (Chile), 2.ª Sabrina Torres (Argentina) y 3.ª Valeria Naimayer (Argentina).

K1 femenino, 40 a 44 años: 1.ª Bridgitte Hartley (Sudáfrica), 2.ª Cecilia Collueque (Argentina) y 3.ª Valeria Cilleruelo (Argentina).

K1 femenino, 45 a 49 años: 1.ª Griselda Noe (Argentina), 2.ª Fernanda Lauro (Argentina) y 3.ª Victoria Sanchez (Argentina).

K1 femenino, 50 a 54 años: 1.ª Blanca Arroyo (España), 2.ª Carolina Diaz (Argentina) y 3.ª Shannon Greenhill (Estados Unidos).

K1 femenino, 55 a 59 años: 1.ª Jeanette Knudsen (Dinamarca), 2.ª Jane Bisgaard (Dinamarca) y 3.ª Corina Martin (Argentina).

K1 femenino, 60 a 64 años: 1.ª Virginie Bayle (Francia), 2.ª Lut Thijs (Bélgica) y 3.ª Lynn Rimkus (Gran Bretaña).

K1 femenino, 65 a 69 años: 1.ª Allison Hay (Sudáfrica), 2.ª Margaret Bohm (Australia) y 3.ª Gitte Karlshoj (Dinamarca).

C1 masculino, 35 a 39 años: 1.º Vojtech Mares (República Checa), 2.º Roberto “Tito” Palacios (Argentina) y 3.º Claudio Paiva (Argentina).

La agenda de los locales en el Mundial de Canotaje

La actividad continuará este martes con las competencias de embarcaciones dobles, en las modalidades K2 y C2, correspondientes a las categorías máster; y “Tito” Palacios volverá a competir desde las 13.15 junto a Claudio Paiva en la prueba de C2 masculino. Y además, Jorge Fernández en K2 Masculino en la categoría de 45 a 49 años.

Por su parte, Katya Unrein, representante del Club Regatas Gualeguaychú, competirá el miércoles 21 en paracanotaje, categoría KL3 femenina, con largada prevista para las 14:50.

La programación también contempla la participación de una joven del Club Regatas Gualeguaychú en C1 juvenil femenino, el jueves 22 a las 8:30.

Una semana histórica para Gualeguaychú

El campeonato reúne a más de 700 palistas de más de 40 países y se desarrolla entre el 19 y el 25 de octubre. Las competencias tienen lugar sobre el río Gualeguaychú, en el circuito que une el puente Méndez Casariego con la zona portuaria y la Costanera.

Fuente: Gualeguaychu.gov.ar

La realización del Mundial representa un acontecimiento histórico para el deporte argentino y regional, ya que es la primera vez que un Campeonato Mundial de Canotaje Maratón se organiza en Sudamérica.

Tras las jornadas dedicadas a las categorías máster, el miércoles será el turno del paracanotaje y de la ceremonia oficial de apertura. Desde el jueves comenzarán las pruebas de las categorías juveniles, sub-23 y sénior, con competencias de distancia corta y maratón hasta el cierre del domingo 25.

Fuente: Página oficial Municipalidad Gualeguaychú

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