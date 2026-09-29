Darío Herrera elaboró un duro informe contra Juan Sebastián Verón y otros dirigentes de Estudiantes

El documento reconoce agresiones por parte del vicepresidente segundo, Pascual Caiella, y del secretario técnico, Marcos Angeleri, además de las del exjugador de la Selección argentina.

Así, los representantes del “Pincha” se exponen a graves sanciones, algunos meses después de una sanción recibida por su presidente a fines del año pasado, con seis meses de penalización que fueron dejados sin efecto por el TAS en mayo.

Darío Herrera denunció graves acusaciones por parte del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, y otros miembros de su comisión directiva, quienes bajaron al campo de juego para agredirlo luego de la final de la Supercopa Internacional.

En un partido que terminó en triunfo de Rosario Central por 3-1, Herrera quedó en el centro de la acción por un arbitraje controversial, al sancionar un penal polémico a favor del “Canalla” que permitió la remontada, además de no mostrarle la segunda amarilla al mediocampista Elías Verón, en dos jugadas que pudieron haber sido sancionadas como penal para el conjunto platense y no lo fueron.

El encuentro tuvo un final caliente entre dos equipos cuya rivalidad ha crecido exponencialmente durante el último año, lo que generó que Verón, Caiella y Angeleri bajaran al campo de juego para encarar e increpar al referí.

En el acta, Darío Herrera asegura que Verón trató al cuerpo arbitral de “hijos de re mil putas”, criticando que “vienen mandados” por dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y habría sido muy duro: “Hay que matarlos a todos”.

Por su lado, Pascual Caiella repitió los insultos y, luego de tratarlos de “seca nucas de la AFA”, un término utilizado tras la última Copa América para quienes actúan en favor del ente que preside Claudio Tapia, fue todavía más agresivo: “Los vamos a matar”.

Además, tanto Caiella como Marcos Angeleri fueron señalados por haber tratado a la terna arbitral de “corruptos, hijos de puta”.

Fuente: Noticias Argentinas

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