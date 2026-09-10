Juventud Unida gritó campeón en Urdinarrain y volvió a levantar la copa después de 12 años

Juventud Unida volvió a escribir una página dorada de su historia. El Albiceleste derrotó 2 a 1 a Juventud Urdinarrain en el Juan Jorge Stauber y se consagró campeón del Torneo Apertura Eduardo Barbosa, una fecha antes del cierre del campeonato.

Fue una noche de festejo para el Decano, que tuvo en Agustín Solís a la gran figura de la jornada. El goleador marcó los dos tantos de Juventud Unida y fue decisivo para que el equipo de Gualeguaychú pudiera quedarse con una victoria que le permitió dar la vuelta olímpica.

El destino, además, quiso que la consagración tuviera un condimento especial: el mismo rival ante el que Juventud Unida había conseguido el título en 2014. En aquella oportunidad había sido victoria 5 a 2 sobre Juventud Urdinarrain; doce años después, volvió a festejar ante el Liebrero, esta vez por 2 a 1.

La campaña del campeón fue extraordinaria: 15 victorias, 5 empates y una derrota, con 39 goles a favor y 8 en contra. Números que reflejan la superioridad del equipo a lo largo del torneo y que le permitieron terminar sacándole diez puntos de ventaja a Juventud Urdinarrain.

Un arranque demoledor

Juventud Unida prácticamente ganó el partido desde el vestuario. A los 3 minutos, después de una serie de rebotes dentro del área, Agustín Solís sacó un remate junto al palo para poner el 1 a 0.

Agustín Solís fue el héroe de la jornada. Foto: Mauricio Ríos

El gol le dio tranquilidad al equipo dirigido por Daniel Waldner, que pudo manejar los tiempos del partido. Y apenas tres minutos más tarde llegó otro golpe para el Liebrero.

Gran jugada de Alexis Reynoso por el centro, quien antes de ingresar al área sacó un zurdazo que Miguel Lemos logró desviar al córner. Desde ese tiro de esquina llegó el segundo: centro pasado, Agustín Benedetti la devolvió al medio y apareció nuevamente Solís para empujarla y marcar su segundo tanto personal y el 2 a 0 del Albiceleste en apenas seis minutos.

Juventud Urdinarrain reaccionó rápidamente y salió en busca del descuento. A los 15 minutos, Bruno Ramírez apareció de cabeza para marcar el 1 a 2 y poner nuevamente al Liebrero en partido.

El encuentro se hizo de ida y vuelta. Román Arenas tuvo una inmejorable oportunidad para conseguir el empate, definiendo por encima de Luka Soto, pero cuando la pelota parecía tener destino de red apareció Federico López para salvar sobre la línea.

Juventud resistió y terminó festejando

En el comienzo del segundo tiempo, el conjunto de Urdinarrain fue decidido en busca de la igualdad. Juventud Unida, en cambio, se plantó para aprovechar los espacios y lastimar de contra.

De un error en la salida del equipo de Gualeguaychú llegó otra chance clara para Bruno Ramírez, pero esta vez Luka Soto respondió con el pie y evitó el empate.

Juventud Unida tuvo también sus oportunidades para liquidarlo. Sergio Olano quedó de frente al arco y buscó el tercero, pero Miguel Lemos apareció con una gran intervención para mantener con vida al Liebrero.

Los dirigidos por Cristian Wenrly fueron por el empate a los ponchazos, mientras el Decano intentaba aprovechar cada espacio para sentenciar la historia. El tercero no llegó, pero tampoco llegó la igualdad.

Foto: Mauricio Ríos

El pitazo final de Brian Páez, de buen arbitraje, desató el festejo contenido de los numerosos hinchas albicelestes que acompañaron al equipo hasta Urdinarrain.

Después de doce años, Juventud Unida volvió a ser campeón. Lo hizo con una campaña enorme, con autoridad, jerarquía y sufriendo en el tramo final, pero demostrando por qué fue el mejor equipo del Torneo Apertura Eduardo Barbosa.

Síntesis:

Cancha: Juan Jorge Stauber

Juez: Brian Paez

Asistentes: Naum Medina y Matías Luján

JUVENTUD URDINARRAIN

Miguel Lemos

Rodrigo Baez, Roberto Morales, Carlos Peralta, Heber Sack

Julián Karle, Alexis Bogliacino, Román Arenas, Gastón Palacios

Bruno Ramírez, Juan Godoy

DT: Cristian Wenrly

JUVENTUD UNIDA

Luka Soto

Leandro González, Santiago Benítez, Bruno García, Federico López

Alexis Reynoso, Aramis Serafini, Daniel Acosta, Sergio Olano

Agustín Solís, Agustín Benedetti

DT: Daniel Waldner

Goles: Pt: 3’ y 6’ Agustín Solís (JU), 15’ Bruno Ramírez (JUrd)

Cambios: St: 9’ Dylan Caballero por Karle (JUrd), 46’ Benjamín Caballero por Reynoso (JU)

Temas FÚTBOL DEPARTAMENTAL