Histórico triunfo de Lanús ante Flamengo por 1-0, en la ida de la Recopa Sudamericana

Así, el “Granate” se llevó una ventaja fundamental al partido de vuelta, en el que tendrá que visitar el Maracaná el próximo jueves 26 de febrero a las 21:30 (horario argentino).

La primera llegada del partido fue del local, a los seis minutos, cuando el volante Agustín Medina aprovechó un rebote en el área y remató de primera, bajo y a las manos del arquero Agustín Rossi.

A los 13 minutos, el delantero Eduardo Salvio fue habilitado por derecha y definió cruzado ante el achique de Rossi, que pudo detener su disparo bombeado.

Flamengo tuvo su primera llegada a los 34 minutos, cuando el delantero Everton encontró un hueco por izquierda para rematar desde adentro del área grande, con un disparo que fue al cuerpo del guardameta Nahuel Losada, que pudo contener.

La primera del complemento fue de la visita, a los 16 minutos de la segunda parte, con un centro desde la izquierda que fue cabeceado por el delantero Pedro, cuyo tiro se fue ancho por el poste izquierdo del arquero Nahuel Losada.

Lanús tuvo su primera ocasión del complemento a los 23 minutos, con un tiro libre en el que el extremo Matías Sepúlveda buscó un remate bajo al primer palo, que Rossi alcanzó a arrojarse para desviar al córner.

A los 32 minutos del segundo tiempo, un gran centro desde la izquierda del lateral Sasha Marcich permitió el potente cabezazo de Castillo, que puso el 1-0.

Tres minutos después, Sepúlveda desbordó por derecha y puso un centro flotado al segundo palo, que dio en el travesaño de Rossi.

Síntesis:

Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorge Carrascal, Erick Pulgar, Lucas Paqueta, Giorgian De Arrascaeta; Everton, Luiz Araujo. DT: Filipe Luis.

Gol en el segundo tiempo: 32m. Rodrigo Castillo (L).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Pedro por Giorgian de Arrascaeta (F) y Samu Lino por Everton (F); 21m. Matías Sepúlveda por Eduardo Salvio (L) y Dylan Aquino por Ramiro Carrera (L); 32m. Nicolás de la Cruz por Luiz Araujo (F); 37m. Felipe Peña Biafore por Agustín Medina (L), 43m. Franco Watson por Marcelino Moreno (L) y Walter Bou por Rodrigo Castillo (L).

Fuente: Noticias Argentinas

