Central Entrerriano y Unión del Suburbio, semifinalistas de la Copa Gualeguaychú

Se completaron este jueves los cuartos de final de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”, dejando como saldo la clasificación de Central Entrerriano y Unión del Suburbio, que se sumaron al lote de semifinalistas del certamen.

En el primer turno, Central Entrerriano logró una valiosa victoria ante Sarmiento. El conjunto dirigido por Ceferino Broggi comenzó en desventaja tras el gol de Alejo Roldán, pero reaccionó en el complemento y logró darlo vuelta gracias a los tantos de Lucas Vera y Fernando Fabani. De esta manera, el rojinegro se metió entre los cuatro mejores y ahora deberá medirse ante Pueblo Nuevo en semifinales.

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El encuentro de fondo fue vibrante y cambiante. Unión del Suburbio se puso en ventaja en el primer tiempo con goles de Nicolás Rivera y Lucas Crisnejo. Sin embargo, en el complemento, Social San Antonio reaccionó y llegó a la igualdad a través de los hermanos Martín y Lázaro Benítez. Cuando parecía que el partido se encaminaba a un cierre incierto, apareció la contundencia del equipo de Villa María: Pedro Carro y, ya en tiempo de descuento, Francisco Tofolón sellaron el 4 a 2 definitivo. Además, el partido marcó el debut como entrenador de Paulino Quiroga, quien arrancó su ciclo con una victoria.

De esta manera, las semifinales quedaron conformadas con los cruces entre Central Entrerriano frente a Pueblo Nuevo y Unión del Suburbio ante Juventud Unida. Los días y horarios de los encuentros se definirán el próximo lunes en la reunión habitual de la Liga Departamental.

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