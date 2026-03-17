Dolor en el fútbol de Gualeguaychú por el fallecimiento de “Chumingo” Zapata

El fútbol de Gualeguaychú atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de Domingo “Chumingo” Zapata, una figura entrañable y muy ligada al desarrollo y la formación de jóvenes futbolistas en la ciudad.

Zapata dedicó gran parte de su vida al trabajo en divisiones formativas, dejando una marca especialmente fuerte en instituciones como Central Entrerriano y Unión del Suburbio, donde fue reconocido no solo por su conocimiento del juego, sino también por su compromiso humano y su cercanía con cada chico que pasó por sus manos.

A lo largo de los años, “Chumingo” se convirtió en un referente silencioso pero fundamental, formando no solo jugadores sino también personas. Muchos de quienes hoy continúan vinculados al fútbol local lo recuerdan como un guía, un consejero y un apasionado incansable por el deporte.

En las redes sociales, la noticia generó una inmediata ola de mensajes de despedida, con exjugadores, colegas e instituciones destacando su legado y agradeciendo todo lo brindado. El reconocimiento es unánime: Zapata fue uno de esos nombres que construyen el fútbol desde sus cimientos.

Sus restos serán velados en la Mutual Frigorífico Gualeguaychú desde las 17 horas, mientras que el sepelio se realizará este miércoles 18 a las 10:30 en el Cementerio del Norte. Previamente, el cortejo fúnebre realizará una emotiva parada por la sede de Central Entrerriano, en la intersección de Gervasio Méndez y España, como homenaje a su historia y su vínculo con la institución.

Se va un formador, un referente y, sobre todo, una gran persona. Su legado perdurará en cada cancha de la ciudad y en cada jugador que tuvo el privilegio de aprender de él.