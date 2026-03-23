Central Entrerriano cierra su gira en el sur ante Pico FC

Central Entrerriano finaliza su gira por el sur del país enfrentando esta noche a Pico FC en el estadio Jorge Ferrero, en un encuentro que comenzará a las 21 horas y contará con la transmisión de Radio Máxima junto al equipo de La Barra Deportiva.

El conjunto dirigido por Martín Pascal afronta este compromiso tras la derrota sufrida el sábado ante Deportivo Viedma, con la necesidad de volver al triunfo en un tramo decisivo de la fase regular. Será su última presentación fuera de casa antes de cerrar esta etapa el próximo viernes en el José María Bértora ante Ciclista Juninense.

El rival de turno no será sencillo. El elenco pampeano pelea mano a mano por el cuarto lugar junto a Quilmes de Mar del Plata y La Unión de Colón, posición que otorga el pasaje directo a los octavos de final, por lo que también llega con urgencias y objetivos claros.

Por su parte, Central no pudo arrebatarle el primer puesto a Provincial de Rosario en la jornada pasada, pero aún mantiene chances matemáticas. Para ello, deberá ganar tanto el encuentro de esta noche como el del viernes frente a Ciclista Juninense, y esperar una caída del conjunto rosarino, que ese mismo día visitará a Racing de Avellaneda.

En el antecedente más cercano entre ambos, disputado en Gualeguaychú, fue triunfo del rojinegro por 96 a 89, en un partido donde Nicolás Reynoso se destacó con 22 puntos.

Con este panorama, el rojinegro buscará recuperarse, sumar fuera de casa y llegar con impulso al cierre de la fase regular ante su gente.